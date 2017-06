Wall Street verdeeld gesloten

Woensdag 21 juni 2017 22:20 Lagere olieprijs drukt op sentiment.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag verdeeld gesloten. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,1 procent tot 2.435,62 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 21.410,03 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger op 6.233,95 punten.Marktanalist Konstantinos Anthis van ADS Securities wees op de hogere dollar, na de 'bullish' commentaren van Fed-fuctionarissen, ondanks aanhoudend teleurstellende Amerikaanse macro-publicaties. Om meer inzicht te kunnen krijgen in de staat van de Amerikaanse economie kijkt de markt uit naar de publicatie van de inkoopmanagersindexen van deze maand. "Eventuele verdere signalen van zwakte zouden het momentum van de dollar kunnen stoppen", voegde hij toe.Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten vorige week is gestegen met 0,6 procent. De marktindex steeg van 442,6 vorige week naar 445,2.De bestaande woningverkopen in de Verenigde Staten zijn in mei gestegen na een daling in april. De verkoop van bestaande woningen nam ten opzichte van april met 1,1 procent toe tot een geannualiseerd aantal van 5,62 miljoen stuks. Op jaarbasis stegen de bestaande woningverkopen in mei met 2,7 procent.Uit de meest recente cijfers van de Amerikaanse Energy Information Administration bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten in de week eindigend op 16 juni zijn gedaald met circa 2,5 miljoen vaten.Een augustus-future West Texas Intermediate sloot woensdag 2,3 procent lager, ofwel 0,98 dollar, tot 42,53 dollar, het laagste niveau in meer dan tien maanden.De euro/dollar noteerde op 1,1165. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1151 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1128 op de borden.Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde staten een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door de Amerikaanse leidende indicatoren van mei.BedrijfsnieuwsOliefondsen stonden woensdag onder druk, vanwege de volatiele olieprijs. Schlumberger noteerde circa 2,0 procent lager, Marathon Oil daalde ongeveer 3,6 procent en Anadarko Petroleum verloor circa 1,9 procent.Red Hat steeg circa 10,0 procent, nadat het open-source software bedrijf dinsdag laat beter dan verwachte resultaten rapporteerde.Twitter steeg ruim 5,0 procent, waarmee het aandeel boven zijn 50- en 200-daags gemiddelde uitkwam. Bovendien lijkt het 50-daags gemiddelde binnen een week boven het 200-daags gemiddelde uit te komen. Een dergelijke technische gebeurtenis wordt ook wel een "golden cross" genoemd.Adobe Systems won circa 2,3 procent, nadat het software-bedrijf over het afgelopen kwartaal een record omzet rapporteerde en daarmee de verwachtingen van analisten overtrof.La-Z-Boy won ruim 22,0 procent, na beter dan verwachte cijfers.Advanced Micro Devices steeg circa 10,0 procent, nadat de chipproducent dinsdag een nieuwe generatie chips introduceerde voor de servers in data-centra. Sectorgenoot Intel verloor ongeveer 1,0 procent.