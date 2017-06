Altice USA haalt 1,9 miljard dollar op met beursgang VS

Donderdag 22 juni 2017 09:38 Beursgang waardeert telecombedrijf op meer dan 20 miljard dollar.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse dochteronderneming van het Europese telcomconcern Altice, Altice USA, heeft met zijn beursgang 1,9 miljard dollar opgehaald, waarmee de kabelaar meer aandelen verkocht dan verwacht. Dit meldde de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal donderdag op basis van bronnen.De aandelen Altice USA werden verkocht voor een prijs van 30 dollar per aandeel, hetgeen aan de bovenkant van de afgegeven bandbreedte van 27,00 dollar en 31,00 dollar zou liggen.Volgens The Wall Street Journal is daarmee sprake van de grootste Amerikaanse beursgang van een telecombedrijf in zeventien jaar. De beursgang zou Altice USA waarderen op meer dan 20 miljard dollar.Het aandeel zal donderdag voor het eerst op de New York Stock Exchange worden verhandeld, aldus de krant.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 22, 2017 03:38 ET (07:38 GMT)