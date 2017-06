Damrak lager gesloten

Donderdag 22 juni 2017 18:13 Volatiele olieprijs drukt op sentiment.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn donderdag met verlies gesloten. De AEX index sloot 0,2 procent lager tot 519,39 punten, terwijl de AMX een winst van 0,5 procent liet optekenen en voor de AScX een vlak slot resteerde.Volgens beleggingsadviseur Paul Springorum van Indexus draaide het donderdag om één ding: de lagere olieprijs, na woensdag op zijn laagste niveau in meer dan tien maanden gesloten te zijn. "Dit drukte met name vanwege de lagere koers van zwaargewicht Shell op de hoofdindex", aldus Springorum. "Hoewel Shell inmiddels enigszins is hersteld", aldus de adviseur. Een tweede blikvanger was volgens Springorum Corbion, dat stevig in de lift zat vanwege overnamegeruchten.Op macro-economisch vlak werd donderdagochtend bekend dat het vertrouwen van Franse ondernemers in juni is gestegen. De index voor het ondernemersklimaat steeg in juni ten opzichte van mei van 105 naar 106.Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in juni verder verbeterd. De vertrouwensindex steeg van 3,3 negatief in mei naar 1,3 negatief in juni. Dit bleek donderdag uit voorlopige cijfers van de Europese Commissie.Vanuit de Verenigde Staten kwam het nieuws dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de week eindigend op 17 juni met 3.000 is gestegen tot 241.000, versus 238.000 aanvragen een week eerder. Vooraf geraadpleegde economen rekenden op 240.000 eerste steunaanvragen.De Amerikaanse huizenprijzen zijn in april op maand- en jaarbasis gestegen met achtereenvolgens 0,7 procent en 6,8 procent.De Amerikaanse leidende indicatoren zijn in mei met 0,3 procent gestegen tot 127,0, versus een stijging van 0,2 procent in april, hetgeen suggereert dat de Amerikaanse economie de rest van het jaar waarschijnlijk rond of wellicht iets boven de lange termijn trend van een economische groei van 2 procent blijft.Olie noteerde donderdag, na aanvankelijk nog onder druk te hebben gestaan, in het groen. Een augustus-future West Texas Intermediate steeg 1,4 procent tot 43,16 dollar, terwijl een augustus-future Brent 2,0 procent hoger bewoog op 45,66 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1155. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1164 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1168 op de borden.Stijgers en dalersIn de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 9 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door ArcelorMittal met een winst van 3,1 procent, gevolgd door Galapagos met winst van 2,3 procent.SBM Offshore ontving definitief een opdracht van Exxon Mobil. Die klus was al in december toegezegd, maar de Amerikanen hebben nu definitief de knoop doorgehakt. Analisten van ABN AMRO spraken van een doorbraak voor de Schiedammers. De koers van het aandeel SBM steeg 0,6 procent.Philips wil Electrical Geodesics kopen voor circa 33 miljoen euro. Electrical Geodesics is een Amerikaanse ontwikkelaar van medische apparaten. In 2016 realiseerde Electrical Geodesics een omzet van 14,3 miljoen dollar en heeft circa 90 werknemers in dienst. Het aandeel Philips verloor 1,2 procent en was daarmee de sterkste daler onder de hoofdfondsen.Altice zag een goede vraag voor de beursgang in Amerika. Aandelen in Altice USA werden verkocht voor 30 dollar, aan de bovenkant van de bandbreedte van 27 tot 31 dollar. Volgens The Wall Street Journal is daarmee sprake van de grootste Amerikaanse beursgang van een telecombedrijf in zeventien jaar. De beursgang zou Altice USA waarderen op meer dan 20 miljard dollar. Het aandeel, met tickersymbool ATUS, opende zijn eerste handelsdag aan de New York Stock Exchange op 31,60 dollar. Kort daarna koerste het aandeel door naar 32,00 dollar. Altice verloor 0,3 procent in Amsterdam.Barclays verhoogde donderdag het advies voor KPN van Gelijkgewogen naar Overwogen. Het koersdoel ging van 3,30 naar 3,60 euro. KPN is volgens Barclays "niet immuun" voor de concurrentie op de mobiele markt van Tele2 en T-Mobile, maar heeft zich wel redelijk goed ingedekt door hoogstaande kwaliteit en digitale convergentie te bieden. De koers steeg 1,3 procent.In de Midkap steeg Corbion 11,6 procent. Daarmee was het concern onder de Midkappers de sterkste stijger. Volgens geruchten in de markt zou er interesse zijn in een overname van Corbion. Het aandeel tekende donderdag forse volumes op, circa het tienvoudige van een normale handelsdag. Corbion wilde niet ingaan op de berichten.Sligro was van de Midkapfondsen de sterkste daler met een verlies 2,1 procent.Het koersdoel voor Philips Lighting werd verhoogd van 20,00 naar 24,00 euro. Het advies bleef Underperform. De koers van Philips Lighting steeg 0,8 procent.Van de kleinere fondsen stegen biotechbedrijven Kiadis Pharma en Probiodrug respectievelijk 5,0 en 1,7 procent.Brunel noteerde 4,2 procent lager, nadat analist Konrad Zomer van ABN AMRO in een analistenrapport meldde dat het voor beleggers met interesse in Brunel beter is nog even geduld te hebben. "We zien nog altijd geen noodzaak om nu in de aandelen [Brunel] te beleggen, maar zien wel substantiële potentie in een tijdspanne van 12 maanden", aldus Zomer. ABN AMRO heeft een koopadvies voor het aandeel Brunel met een koersdoel van 18,00 euro.Meerdere analistenhuizen brachten voor het eerst een rapport uit over VolkerWessels dat recent naar de beurs is gegaan. ABN AMRO, ING en Morgan Stanley waren allemaal positief en gaven een koopaanbeveling af. Daar hoorden koersdoelen bij van respectievelijk 29,00, 28,50 en 28,00 euro. 