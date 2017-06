Republikeinen presenteren conceptplan vervanging Obamacare

Donderdag 22 juni 2017 19:56 Amerikanen straks mogelijk niet langer verplicht verzekerd.(ABM FN-Dow Jones) Voor veel Amerikanen geldt straks mogelijk dat ze niet langer verplicht een zorgverzekering af moeten sluiten. Dit bleek uit een conceptvoorstel van de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat die donderdag werd vrijgegeven.In mei stemde het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten met een minieme meerderheid voor het grotendeels afschaffen van de Affordable Care Act, beter bekend als Obamacare. Sindsdien werkten de Republikeinen aan een herziene versie van dat voorstel dat door de Senaat moet worden geloodst.In het nieuwe voorstel wordt onder andere gesnoeid in een zorgverzekeringsprogramma voor Amerikanen met een laag inkomen, Medicaid, en worden minder subsidies verstrekt aan mensen die niet via hun werk verzekerd zijn. Daarentegen gaan de belastingen voor rijke Amerikanen juist omlaag.Republikeinen in de Senaat hopen het plan nog voor het zomerreces in stemming te brengen maar het is de vraag of het voorstel een meerderheid krijgt. De partij heeft in de hogerhuis krappe meerderheid van 52 van de 100 zetels en binnen de GOP is er vanuit diverse hoeken weerstand tegen het plan.Slechts twee Republikeinen zouden daarom tegen het voorstel mogen stemmen, ervan uitgaande dat alle 48 Democraten sowieso nee zullen zeggen tegen het plan. Dan ontstaat een stemverhouding van 50 tegen 50 en geeft de stem van vice-president Mike Pence de doorslag.Vermoedelijk komt de Amerikaanse Rekenkamer, de onafhankelijke Congressional Budget Office, volgende week met een doorrekening. Uit een analyse van het plan dat begin mei ternauwernood door het Huis van Afgevaardigden kwam, bleek eerder dat zo'n 23 miljoen Amerikanen hun zorgverzekering verliezen onder de nieuwe wetgeving. Hierdoor zou het Amerikaanse overheidstekort in de komende tien jaar wel afnemen met 119 miljard dollar.Door: ABM Financial News.