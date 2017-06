Wall Street richting hoger slot

Een half uur voor de slotbel noteerde de S&P 500 index 0,2 procent in de plus, steeg de Dow Jones index 0,1 procent en won de Nasdaq 0,2 procent."Het lijkt erop dat wanneer de ontwikkeling van de olieprijs wordt losgekoppeld van de Amerikaanse aandelenmarkt, beleggers beseffen dat lagere olieprijzen niet duiden op een economische vertraging", zei marktstrateeg Quincy Krosby van Prudential Financial.De olieprijs krabbelde donderdag wat op, maar er blijft sprake van een zogenoemde bear market. De augustus-future op een vat West Texas Intermediate steeg 0,21 dollar, of 0,5 procent, op een settlement van 42,74 dollar."Het sentiment is ontzettend negatief", waarschuwde energie analist Paul Horsnell van Standard Chartered. "De markt splitst zich momenteel in beleggers die willen handelen op basis van de fundamenten van de markt en beleggers die juist handelen op basis van deze negatieve trend."Volgende richtpunt voor de oliemarkt is het wekelijkse rapport over het aantal actieve boorplatforms in Amerika van oliedienstverlener Baker Hughes dat vrijdag verschijnt.Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten vorige week licht is gestegen. Verder steeg de index voor leidende economische indicatoren in mei met 0,3 procent, net als een maand eerder.De euro/dollar noteerde richting het slot op 1,1150. Bij de slotbel in Europa verhandelde het muntpaar op 1,1155 en donderdagochtend op 1,1164.BedrijfsnieuwsBiotech en farma-aandelen waren in trek, nadat de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat hun conceptvoorstel presenteerden waarmee Obamacare moet worden vervangen. Daarnaast wezen analisten van Morgan Stanley erop dat de Amerikaanse president Donald Trump overweegt om minder strengere regels voor de Amerikaanse farmaceutische industrie door te drukken via een zogenoemde executive order.Johnson & Johnson won 1,0 procent, Merck 1,1 procent en Pfizer 0,9 procent. Aan de biotechkant stegen Valeant en Eli Lilly respectievelijk 13,6 procent en 2,5 procent.De Amerikaanse dochteronderneming van Altice, Altice USA, beleefde donderdag zijn beursdebuut aan de NYSE. Het aandeel opende boven de introductiekoers van 30,00 dollar en noteerde richting het slot 8,5 procent hoger op 32,53 dollar.Oracle steeg liefst 8,8 procent, nadat het Amerikaanse softwarebedrijf woensdagavond over het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een hogere winst rapporteerde, geholpen door sterke resultaten bij de cloud-activiteiten.American Airlines steeg 1,1 procent. Donderdag maakte Qatar Airways bekend een belang te willen nemen in zijn Amerikaanse sectorgenoot van tenminste 4,75 procent, dat vervolgens op kan lopen tot 10 procent. American Airlines liet weten niet blij te zijn met de aanstaande belangenneming.Tesla bevestigde dat men kijkt naar de mogelijkheden om in China een productiefaciliteit te starten. Het aandeel steeg 2,1 procent.