Commerzbank voorziet nettoverlies in tweede kwartaal

Vrijdag 23 juni 2017 14:20 Herstructureringslasten van ruim 800 miljoen.(ABM FN-Dow Jones) Commerzbank verwacht in het tweede kwartaal een nettoverlies te behalen vanwege 810 miljoen euro aan herstructureringskosten. Dit maakte de Duitse bank vrijdagmiddag bekend.Commerzbank maakte vorig jaar bekend wereldwijd duizenden banen te willen schrappen en zich te gaan richten op zijn kernactiviteiten. Volgens de bank zijn inmiddels vorderingen gemaakt met de onderhandelingen met vertegenwoordigers van het personeel en ligt de implementatie van zijn strategie op koers.Eerder kondigde Commerzbank herstructureringskosten aan ter hoogte van 550 miljoen euro voor 2017 en 2018. De bank verwacht geen verdere kosten te maken gerelateerd aan de geplande ontslagen.Vanwege de zwakke markten verwacht Commerzbank een lagere operationeel resultaat in het tweede resultaat ten opzichte van de eerste drie maanden dit jaar. Wel wordt verwacht dat de CET1 kapitaalratio in het tweede kwartaal boven de 12,5 procent zal uitkomen.De Duitse bank verwacht niet over het volledige jaar een nettoverlies te lijden.De resultaten over het tweede kwartaal worden op 2 augustus bekend gemaakt.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 23, 2017 08:20 ET (12:20 GMT)