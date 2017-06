Wall Street richting verdeeld slot

Vrijdag 23 juni 2017 21:39 Olieprijs sluit op weekbasis voor de vijfde opeenvolgende week lager.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen koersen vrijdag af op een verdeeld slot. De toonaangevende S&P 500 index noteerde 0,1 procent hoger op 2.436,08, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 21.374,25 punten en de Nasdaq noteerde pakweg een half uur voor de slotbel 0,3 procent hoger op 6.254,91 punten.Marktanalist Craig Erlam van Oanda spak van een relatief stille handelsweek vanuit een macro-economisch perspectief, waarbij de focus vrijdag met name uitging naar de samengestelde inkoopmanagersindex.Uit de data bleek dat de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie in juni minder hard is gegroeid. De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 52,7 in mei naar 52,1 in juni. De index voor de dienstensector daalde van 53,6 naar 53,0. Hiermee kwam de samengestelde inkoopmanagersindex in juni uit op 53,0, versus 53,6 in mei.Erlam zei in aanloop naar de publicatie dat de Federal Reserve in het geval van zwakke data gedwongen kan worden om het tempo van zijn monetaire aanscherping te heroverwegen.Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat in de Verenigde Staten in mei 2,9 procent meer nieuwe woningen zijn verkocht. In totaal werden 610.000 nieuwe woningen verkocht.Een augustus-future West Texas Intermediate sloot vrijdag 0,6 procent hoger, ofwel 0,27 dollar, tot 43,01 dollar. Op weekbasis sloot de olieprijs voor de vijfe opeenvolgende week lager, de langste daling op weekbasis sinds 2015.De euro/dollar noteerde op 1,1198. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1183 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1152 op de borden.Maandag staan in de Verenigde Staten op macro-economisch vlak twee publicatie geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de Chicago Fed-index van mei en het duurzame goederen-rapport van mei.BedrijfsnieuwsBlackBerry daalde 11,9 procent, hoewel het concern over het afgelopen kwartaal onverwacht een nettowinst rapporteerde, versus een verlies een jaar eerder. De omzet viel daarentegen tegen.Synchronoss Technologies won 34,3 procent, nadat Siris Capital Group bekendmaakte het concern over te willen nemen voor 18,00 dollar per aandeel.Bed Bath & Beyond verloor 12,0 procent, nadat de retailer donderdag laat tegenvallende resultaten rapporteerde.Portola Pharmaceuticals steeg 42,9 procent, nadat de farmaceut goedkeuring kreeg voor een antistollingsmiddel.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 23, 2017 15:39 ET (19:39 GMT)