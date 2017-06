Altice in gesprek over uitbreiding in Portugal

Maandag 26 juni 2017 07:11 Dialoog met Promotora de Informaciones.(ABM FN-Dow Jones) Altice voert verkennende gesprekken met het Portugese PromotoradeInformaciones over een eventuele overname van het belang in Media Capital SGPS. Dit bevestigde de Franse kabelaar met een notering op het Damrak, nadat de PortuguesetoezichthouderComissãodo Mercado deValoresMobiliários hierom vroeg.Media Capital is een Portugese mediagroep met volgens Altice leidende posities in televisie, audiovisuele producties, radio, digitaal, muziek en entertainment.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 26, 2017 01:11 ET (05:11 GMT)