Futures wijzen op hogere opening Wall Street

Maandag 26 juni 2017 13:08 Hogere olieprijs ruggensteun sentiment.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag waarschijnlijk hoger openen. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,2 procent in het groen.Mondiaal profiteren aandelenmarkten maandag van de hogere olieprijs en de ontwikkelingen in de Italiaanse bankensector. De Italiaanse staat trekt miljarden uit om te zorgen dat spaarders en senior obligatiehouders niet mee worden gezogen in de ondergang van een tweetal Venetiaanse banken.Volgens voorzitter John Wiliams van de San Francisco Fed moet de centrale bank de rente blijven verhogen, om te voorkomen dat de Amerikaanse economie oververhit raakt.Volgens Williams is de Amerikaanse arbeidsmarkt in beste doen, met een werkloosheidspercentage van slechts 4,3 procent. Daarbij merkte de centraal bankier op dat de inflatie wat magertjes is de laatste tijd, maar dat dit vermoedelijk slechts tijdelijk is.Williams concludeerde dat de Amerikaanse economie "volledig hersteld is van de recessie", en dat dit actie van de centrale bank vereist.Marktanalist Konstantinos Anthis van ADS Securities wijst op mogelijke druk op de dollar. Volgens de analist is er ruimte voor een diepere correctie van de Amerikaanse munt, in navolging op de recente dalingen. "De dollar wordt gesteund door de 'bullish' uitspraken van leden van de Federal Reserve, maar de data die de afgelopen weken uit de Verenigde Staten kwamen, stelden teleur en de Fed's intentie om de rente snel te verhogen is niet in lijn met de huidige vooruitzichten voor de Amerikaanse economie", aldus Anthis.Maandag staan in de Verenigde Staten op macro-economisch vlak twee publicatie geagendeerd. Voorbeurs verschijnen zowel de Chicago Fed-index van mei, als het duurzame goederen-rapport van mei.Olie noteerde maandag in het groen. Een augustus-future West Texas Intermediate steeg 0,6 procent tot 43,25 dollar, terwijl een augustus-future Brent 0,4 procent duurder werd op 45,72 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1182. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1195 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,1200 op de borden.BedrijfsnieuwsChesapeake Energy noteerde in de elektronische handel voorbeurs 1,8 procent hoger, ConocoPhillips won 1,7 procent en Exxon Mobil steeg 0,4 procent, vanwege de hogere olieprijs.Yum! Brands won 1,7 procent, nadat het Australische bedrijf Collin Foods bekendmaakte 28 restaurants van KFC over te zullen nemen.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500 index sloot vrijdag 0,2 procent hoger op 2.438,30 punten. De Dow Jones index eindigde vlak op 21.394,76 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,5 procent tot 6.265,25 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 26, 2017 07:08 ET (11:08 GMT)