Technisch herstel olieprijs

Maandag 26 juni 2017 21:00 Koopjesjagers zien kansen.(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag gestegen. De augustus-future op een vat West Texas Intermediate steeg 0,37 dollar, of 0,9 procent, op een settlement van 43,38 dollar.Het was een volatiele handelsdag waarbij koopjesjagers hun kans roken om in te stappen na de scherpe daling van de olieprijs vorige week. Evenwel is het sentiment momenteel niet positief, schreef vermogensbeheerder iiTrader maandag. "De markt is erg gevoelig voor een short covering rally", meenden de marktvorsers, die in het algemeen negatief blijven over de oliemarkt.Ook analisten van Commerzbank spraken van technisch herstel na de daling van de olieprijs vorige week, toen naar het laagste niveau in tien maanden. Het vertrouwen dat sinds het begin van dit jaar was opgebouwd dankzij de productiedeal tussen de OPEC en een aantal landen buiten het oliekartel, is zo goed als verdwenen en de markt lijkt momenteel weer te rekenen op verder dalende olieprijzen.Tegenover de afspraken die de OPEC en een aantal landen die geen onderdeel zijn van de organisatie hebben gemaakt over het terugschroeven van de productie, staat een toenemende output in de Amerikaanse schalie industrie. Dit werd vrijdag nog eens onderstreept door het wekelijkse rapport van Baker Hughes over het aantal actieve boorplatforms in de Verenigde Staten. Die stijgen inmiddels al 23 weken op rij.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 26, 2017 15:00 ET (19:00 GMT)