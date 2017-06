Hertz levert auto's aan Apple voor ontwikkeling zelfrijdende technologie - media

Maandag 26 juni 2017 22:01 Aandeel van autoverhuurbedrijf flink in de lift op de berichten.(ABM FN-Dow Jones) Hertz Global Holdings gaat auto's leveren aan Apple, dat daarmee de in ontwikkeling zijnde technologie op het gebied van zelfrijdende voertuigen wil testen. Dit meldde persbureau Bloomberg maandag op basis van documenten die zijn ingediend bij de California Department of Motor Vehicles.Het aandeel van het autoverhuurbedrijf uit Florida steeg ruim 14 procent op de berichten.Volgens Bloomberg hebben het afgelopen jaar ongeveer zes auto's de technologie voor autonoom rijden van Apple getest op de openbare weg rondom San Francisco.Afzonderlijk werd maandag bekend dat het moederbedrijf van Google, Alphabet, wil samenwerken met Avis Budget Group. Avis moet diensten gaan leveren voor de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen bij Alphabets onderdeel Waymo.Apple daalde maandag 0,3 procent en Alphabet leverde 1,3 procent in. Aandelen van Avis stegen meer dan 13 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 26, 2017 16:01 ET (20:01 GMT)