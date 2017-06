Rood slot voor Damrak

Dinsdag 27 juni 2017 18:15 Draghi hint op taperen.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag in het rood gesloten. De AEX verloor 0,4 procent op 518,73 punten en de AMX en AScX moesten respectievelijk 0,3 en 0,6 procent laten gaan.De voorzitter van de Europese Centrale bank, Mario Draghi, hield dinsdag een toespraak tijdens het jaarlijkse ECB Forum in Portugal en liet zich daar positief uit over de economie van de eurozone en en het weer aantrekken van de zwakke inflatie. Die boodschap werd door de markt gezien als een verkapte aankondiging dat de ECB mogelijk in het najaar bekend zal maken dat het de geldkraan langzaamaan dichtdraait, hoewel Draghi benadrukte dat er nog een aanzienlijke mate van stimulering nodig is."Het lijkt erop dat de ECB bezig is met proefballonnetjes los te laten en de markt voor te bereiden op een aanpassing van het monetaire beleid", zei beleggingsspecialist Roy van Santen van online broker Lynx.Die mening deelde econoom Marco Valli van UniCredit. "Tenzij er iets onverwachts gebeurt, komt een formele taper-aankondiging waarschijnlijk bij de vergadering in september." Valli verwacht dat de ECB in 2018 langzaamaan begint met het afbouwen van de stimuleringsmaatregelen, tot 40 miljard euro aan obligatie-opkopen per maand in de eerste helft van het jaar en vervolgens naar 20 miljard euro per maand in de tweede helft van 2018.De euro werd dinsdag duurder ten opzichte van de dollar na een toespraak van Draghi. Het muntpaar verhandelde bij het Europese slot op 1,1293, tegen 1,1188 dinsdagochtend en 1,1181 maandagavond.Het is sowieso de week van de centraal bankiers. Dinsdag later op de avond zal de voorzitter van de Federal Reserve janet Yellen nog een toespraak houden in Londen. Woensdag verschijnt de gouverneur van de Bank of England, Mark Carney ten tonele op het ECB Forum in Portugal om zijn zegje te doen.Dinsdag liet de Bank of England in zijn halfjaarlijkse Financial Stability Report weten dat banken in het Verenigd Koninkrijk hun kapitaalbuffers moeten versterken in de komende maanden om het Britse financiële systeem te beschermen tegen de mogelijke risico's van bijvoorbeeld Brexit.Olie werd dinsdag duurder. De augustus-future op een vat West Texas Intermediate steeg 2,3 procent naar 44,37 dollar en de september-future op een vat Brent werd 2,4 procent duurder op 49,94 dollar. De oliefutures kregen een extra steun in de rug door een aantal cyberaanvallen op grote mondiale multinationals.Op macro-economisch vlak was het verder rustig. Het Italiaanse consumentenvertrouwen is in juni verbeterd. Verder meldde onderzoeksbureau Conference Board dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen deze maand is gestegen. Uit cijfers van S&P bleek dat de huizenprijzen in Amerika in april iets minder hard zijn gestegen dan in maart.Stijgers en dalersIn de Amsterdamse hoofdgraadmeter was het aantal stijgers beperkt. Koploper was ArcelorMittal, dat 3,2 procent steeg. SBM Offshore volgde met een winst van 2,9 procent. Financiële waarden sloten ook in het groen; ING Groep steeg 1,0 procent en ABM AMRO won 0,3 procent.Grootste daler was Altice, dat 2,8 procent verloor.Morgan Stanley verlaagde het koersdoel voor Ahold Delhaize van 23,00 naar 21,00 euro, maar hield wel vast aan het Overwogen advies. Analist Edouard Aubin voorziet voor de komende drie tot vijf jaar slechts zeer beperkte groei van zowel omzet als resultaat vanwege de concurrentie van prijsvechters en online aanbieders. Het aandeel steeg 0,1 procentHet voorstel van Heineken om Britse pubs af te stoten is mogelijk voldoende om de mededingingszorgen rond de overname van pubs van Punch Taverns weg te nemen. Mededingingswaakhond CMA stelde dat door de overname de concurrentie tussen café's op 33 locaties in het land in het geding zou komen. Heineken heeft voorgesteld deze locaties te verkopen. Het aandeel verloor 0,2 procent.In de Midkap ging Air France-KLM aan kop na een aantal analistenrapporten. RBC verhoogde het advies voor het aandeel van Sector Perform naar Outperform en het koersdoel van 8,50 naar 20,00 euro en stelde ook de winstverwachting opwaarts bij. Volgens analisten van RBC ligt de Europese economie er goed bij, waarbij stijgende ticketprijzen gunstig uitpakken voor Air France-KLM. Bernstein was wat minder enthousiast. Het beurshuis startte het volgen van het aandeel met een Underperform advies en een koersdoel van 8,10 euro en wees erop dat Air France-KLM in de afgelopen jaren niet voldoende heeft bespaard en dat de groei mogelijk niet duurzaam is. Het aandeel steeg 4,7 procent.Berenberg verhoogde het koersdoel voor ASM International van 49,00 naar 61,00 euro met handhaving van de koopaanbeveling. Dit jaar zal ASMI, in tegenstelling tot 2016, volgens analist Tammy Qiu profiteren van een positieve investeringsmix bij klanten. Verder zal de leverancier aan de chipindustrie volgens Berenberg de grootste speler in ALD blijven, ondanks het verlies van marktaandeel in 2016. Het aandeel zakte 0,6 procent.In de AMX sloten veruit de meeste fondsen in het rood. De spreekwoordelijke rode lantaarn was voor Refresco, dat 2,0 procent daalde.Bij de kleinere fondsen waren er geen grote uitschieters en bleven de winsten beperkt tot onder een procent. Sif Holding was met een verlies van 1,9 procent de sterkste daler.Lokaal waren de koersuitslagen groter, met Phelix dat net als maandag weer beurswaarde zag verdampen. Het aandeel daalde bijna 15 procent. RoodMicrotec, dat de uitoefening van warrants aankondigde, verloor 8,2 procent. Volgens analist Edwin de Jong van NIBC "is de kans dat de uitstaande warrants worden uitgeoefend een stuk groter en dat kan het bedrijf extra liquiditeit opleveren en die is zeer welkom."Tussenstand Wall StreetRond het sluiten van de beurzen in Europa stond Wall Street verdeeld. De S&P 500 index en de Dow Jones index stegen een fractie en de Nasdaq leverde 0,4 procent in, onder andere vanwege de daling van de zogenoemde FAANG aandelen, die werd ingegeven door de Europese miljardenboete voor Google.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 27, 2017 12:15 ET (16:15 GMT)