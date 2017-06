Wall Street koerst op verlies

Dinsdag 27 juni 2017 21:57 Google en Facebook opnieuw onder druk.(ABM FN-Dow Jones) Wall Street koerste maandag richting verlies, opnieuw aangevoerd door lagere koersen in de technologiesector.De S&P 500 index noteerde een half uur voor het slot 0,5 procent lager, terwijl de Dow Jones index 0,2 procent zakte. De Nasdaq daalde 1,3 procent.De verliezen liepen dinsdag op nadat Republikeinen in de Senaat een stemming over een ziektezorgwet uitstelden en beleggers zich afvroegen of de zwakte bij de technologiefondsen zich zou kunnen uitbreiden naar de rest van de aandelenmarkt.De leiders van de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat stelden een stemming uit over een controversiële zorgverzekeringswet die het Obamacare-stelsel moet vervangen. De stemming werd over de feestdag 4 juli heengetild, nadat het moeilijk bleek om genoeg steun te verzamelen voor een positieve uitslag.Volgens officiële ramingen door het rekenbureau van het Congres zouden er door de wetswijziging 22 miljoen mensen niet meer verzekerd zijn, maar zou het begrotingstekort met 321 miljard dollar worden verminderd.Intussen lag de Nasdaq-index op koers voor een stijging van 16 procent in het eerste halfjaar. De index is echter teruggezakt van zijn recordslot op 8 juni, door aanhoudende zorgen dat technologie-aandelen overgewaardeerd zouden zijn.Alphabet, het moederbedrijf van Google, verloor 2,5 procent, nadat Europese toezichthouders de heersende internetzoekmachine een boete van 2,4 miljard euro toediende, vanwege misbruik van concurrentievoordeel.De markt rekende op een boete van meer dan 1 miljard euro. Google zegt het niet met de boete eens te zijn een overweegt in beroep te gaan.Grote verliezen zijn er ook voor Facebook, dat 4 procent inleverde, en Netflix, dat eenzelfde lot onderging.De technologiesector als geheel koerste 1,4 procent lager.Eerder op de dag sprak het IMF van "groter dan gebruikelijke" risico's voor de Amerikaanse economie, gezien de onzekerheden rond het aangekondigde beleid. Zelfs bij een ideale combinatie van pro-groei-maatregelen vindt het IMF de raming van de regering Trump, dat de groei met 1 procentpunt kan worden versneld, "onwaarschijnlijk".De dollar verloor fors terrein op de euro, die met 1,5 procent steeg na optimistische woorden van ECB-voorzitter Mario Draghi.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 27, 2017 15:57 ET (19:57 GMT)