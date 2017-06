Wall Street beweegt richting hogere opening

Woensdag 28 juni 2017 15:07 Dollar stond eerder onder druk na woorden Federal Reserve voorzitter Yellen.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen woensdag af op een hogere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,3 procent in het groen.Dinsdag sloot Wall Street fors lager, nadat een stemming in de Amerikaanse Senaat over de controversiële zorgwet werd uitgesteld en de technologiesector opnieuw onderuit ging, uit vrees voor overwaardering. Woensdag leek de Nasdaq op weg naar herstel met een openingsindicatie dat de index 0,2 procent hoger zal openen.Federal Reserve voorzitter Janet Yellen zei dinsdagavond laat in Londen niet te verwachten dat er een nieuwe financiële crisis komt "tijdens ons leven"."Het commentaar van Yellen in Londen was nogal lauw en niet zo 'bullish' als verwacht", zei marktanalist Konstantinos Anthis van ADS Securities woensdag, "waardoor de dollar terrein prijs gaf ten opzichte van het pond en goed", aldus Anthis."De aandacht verschuift nu naar de publicatie van Amerikaanse economische groeicijfers en consumptiedata later deze week. De publicaties zullen de vooruitzichten voor de dollar op de korte termijn dicteren", voegde hij toe.Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten vorige week is gedaald met 6,2 procent. De marktindex daalde van 445,2 vorige week naar 417,4. Later op de dag volgen de aanstaande huizenverkopen in mei en het wekelijkse olievoorradenrapport van de Amerikaanse Energy Information Administration.In Europa was sprake van een verdeeld sentiment, waarbij de breed samengestelde STOXX Europe 600 index vlak noteerde. Daarmee wist de index de dalende trend van de ochtendhandel te keren, vermoedelijk omdat de euro in waarde terugzakte nadat Bloomberg op basis van bronnen bij de Europese Centrale bank meldde dat de toespraak van voorzitter Mario Draghi van dinsdag niet goed was begrepen. Draghi leek dinsdag te hinten op een spoedige taper-aankondiging, maar volgens de bronnen was zijn speech juist gebalanceerd.De euro/dollar noteerde rond de klok van drie uur op 1,1325. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1356 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1347 op de borden.De Aziatische beurzen noteerden vanochtend op verlies. De Japanse Nikkei 225 daalde 0,5 procent tot 20.130,41 punten en de Chinese Shanghai Composite verloor 0,6 procent op 3.173,20 punten.Olie noteerde voorafgaand aan het wekelijkse Amerikaanse olievoorradenrapport in het rood. Een augustus-future West Texas Intermediate daalde 0,6 procent tot 43,98 dollar, terwijl een augustus-future Brent 0,3 procent goedkoper werd op 46,51 dollar.BedrijfsnieuwsGeneral Mills steeg in de elektronische handel voorbeurs 1,5 procent, nadat de Amerikaanse producent van voedingsmiddelen als Cheerios ontbijtgranen en Häagen-Dazs consumptie-ijs over het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een hogere winst op een gedaalde omzet rapporteerde.Monsanto steeg 0,6 procent, nadat de Amerikaanse zaadveredelaar beter dan verwachte resultaten rapporteerde over het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar. Het concern boekte een nettowinst van 843 miljoen dollar, ofwel 1,90 dollar per aandeel, op een omzet van 4,23 miljard dollar. Verder ging de winstverwachting voor het boekjaar omhoog.Alphabet, de moedermaatschappij van Google, noteerde voorbeurs 0,5 procent hoger. Dinsdag sloot het aandeel 2,5 procent lager. Europese toezichthouders gaven de internetzoekmachine een boete van 2,4 miljard euro, vanwege misbruik van concurrentievoordeel.Spectranetics noteerde voorbeurs liefst 26,5 procent hoger, nadat Philips bekendmaakte de Amerikaanse producent en verkoper van microtechnologie voor hart- en vaataandoeningen over te willen nemen voor 38,50 dollar per aandeel. Philips, dat tevens in New York is genoteerd, daalde 0,3 procent in de voorbeurshandel. In Amsterdam was het verlies met 0,7 procent ruimer.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500 index sloot dinsdag 0,8 procent lager op 2.419,38 punten. De Dow Jones index eindigde 0,5 procent in het rood op 21.310,66 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 1,6 procent tot 6.146,62 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 28, 2017 09:07 ET (13:07 GMT)