Wall Street sluit in het groen

Woensdag 28 juni 2017 22:21 Herstel na dalingen voorgaande dag.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten. In New York steeg de S&P 500 index met 0,9 procent tot 2.440,69 punten, terwijl de Dow Jones-index 0,7 procent won tot 21.454,61 punten en de Nasdaq er 1,4 procent bij kreeg tot 6.234,41 punten.Een dag eerder boekten de Amerikaanse indices nog de grootste verliezen in een maand tijd. Volgens sommigen werd de daling veroorzaakt door de beslissing van de Republikeinse Senaat om een stemming over hun voorstel voor een nieuwe gezondheidszorg wet uit te stellen. Hierdoor ontstond twijfel over de mogelijkheden voor andere plannen van de Trump-regering, zoals belastingverlagingen en investeringen in infrastructuur.Andere marktvolgers zeiden dat de dalingen van een dag eerder een mooie kans verschafte voor koopjesjagers. De aandelenkoersen zijn dit jaar tot nu toe alleen maar gestegen en bedrijfsresultaten toonden vooral verbetering."Er is niets veranderd ten opzichte van de economie en de financiële markten, dus mensen zagen dit als een kans om in te springen en kapitaal toe te wijzen", zei handelaar Michael Antonelli van Robert W. Baird & Co.Olie noteerde hoger, nadat uit het wekelijkse olierapport een minder grote stijging van de voorraden naar voren kwam dan was voorzien. Een augustus-future West Texas Intermediate steeg 1,2 procent tot 44,76 dollar, terwijl een augustus-future Brent 1,4 procent duurder werd op 47,57 dollar.De euro noteerde ten opzichte van de dollar op 1,1381. Rond de slotbel in Amerika op dinsdag noteerde het valutapaar op 1,1347 stond.Woensdag werd bekend dat de de aanstaande woningverkopen in mei zijn afgenomen ten opzichte van de voorgaande maand. Ook ten opzichte van een jaar terug was sprake van een daling.BedrijfsnieuwsBank of America steeg 2,6 procent. De Amerikaanse bank zal naar verwachting een positief resultaat krijgen na een stresstest door de Federal Reserve. Dit zal Bank of America in staat stellen om zijn dividend te verhogen.Ook andere financials deden het goed. Wells Fargo steeg 2,2 procent en JPMorgan Chase & Co sloot 2,0 procent in het groen.Spectranetics noteerde 26,2 procent hoger, nadat Philips bekendmaakte de Amerikaanse producent en verkoper van microtechnologie voor hart- en vaataandoeningen over te willen nemen voor 38,50 dollar per aandeel. Philips, dat tevens in New York is genoteerd, daalde 0,6 procent.Monsanto maakte resultaten bekend over het afgelopen kwartaal. De zadenfabrikant boekte meer winst ondanks een algehele daling van prijzen voor agrarische grondstoffen. De winst steeg van 717 miljoen naar 853 miljoen dollar. De omzet bedroeg 2,4 miljard euro. De koers van Monsanto steeg 1,3 procent.General Mills, een Amerikaanse producent van voedingsmiddelen zoals Cheerios ontbijtgranen en Häagen-Dazs consumptie-ijs, rapporteerde over het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een hogere winst op een gedaalde omzet. Het aandeel General Mills won 1,6 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 28, 2017 16:21 ET (20:21 GMT)