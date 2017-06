Staples overgenomen door Sycamore

Donderdag 29 juni 2017 07:43 Amerikaanse verkoper van kantoorartikelen voor 6,9 miljard dollar verkocht.(ABM FN-Dow Jones) Staples heeft woensdag ingestemd met een overname door investeringsbedrijf Sycamore voor 6,9 miljard dollar. Dit meldde de Amerikaanse verkoper van kantoorartikelen woensdag laat.Sycamore zal naar verwachting 10,25 dollar per aandeel betalen voor Staples. De raad van bestuur van Staples stemde unaniem in met de overname en beveelt de overname aan bij zijn aandeelhouders.De prijs vertegenwoordigt een premie van bijna 20 procent ten opzichte van de koers kort voor The Wall Street Journal begin april meldde dat Staples de overname overwoog.Het aandeel steeg woensdag 8,4 procent, nadat de Amerikaanse krant meldde dat een aankondiging op handen was. Het aandeel noteerde in de elektronische handel nabeurs 0,9 procent hoger op 9,93 dollar.De deal zou de grootste overname dit jaar zijn op basis van geleend geld, meldde Dealogic. De overname activiteit van private equity bedrijven is momenteel laag, grotendeel omdat veel bedrijven duurder zijn geworden, na de recente stijgingen op de aandelenmarkten.De transactie is onderhevig aan de goedkeuring van betrokken autoriteiten en toezichthouders en zal naar verwachting uiterlijk in december 2017 afgerond worden.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJune 29, 2017 01:43 ET (05:43 GMT)