Amerikaanse banken laten volop geld terugvloeien naar aandeelhouders

Donderdag 29 juni 2017 07:52 Stresstest Federal Reserve goed afgerond.(ABM FN-Dow Jones) Amerikaanse banken plannen massaal dividenduitkeringen en aandeleninkoopprogramma's, nadat de jaarlijkse stresstest door de Federal Reserve een positieve uitkomst kende.De kapitaalplannen van alle 34 deelnemende banken werden goedgekeurd.Bank of America zei het kwartaaldividend met maar liefst 60 procent te zullen verhogen. Daarnaast zal de bank voor bijna 13 miljard dollar aan eigen aandelen gaan inkopen.Citigroup wil voor krap 19 miljard dollar aan kapitaal laten terugvloeien naar zijn aandeelhouders in de komende vier kwartalen. De markt had op minder dan de helft van dit bedrag gerekend. Het aandeel sloot woensdag 2,6 procent hoger en daar kwam in de handel nabeurs nog eens 1,8 procent bovenop. In de reguliere handel werd het aandeel Citigroup 1,5 procent duurder en nabeurs steeg het aandeel 2,6 procent.JPMorgan Chase mag het dividend met 12 procent verhogen en zal voor meer dan 19 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het aandeel steeg 2,0 procent en nog eens 1,9 procent nabeurs.Ook het door schandalen geplaagde Wells Fargo kreeg goedkeuring voor de kapitaalplannen en verwacht het dividend in het derde kwartaal licht te verhogen tot 0,39 dollar. Daarnaast wil de bank voor ruim 11 miljard dollar aan aandelen terugkopen. In september 2016 kreeg Wells Fargo een boete van 185 miljoen dollar omdat een deel van het personeel zich schuldig zou hebben gemaakt aan het ongeoorloofd openen van rekeningen zonder toestemming van klanten. Ook staat de winstgevendheid van de bank onder druk. Het aandeel Wells Fargo steeg 2,2 procent en na het sluiten van de reguliere handel nog eens 1,7 procent.De dividend- en inkoopplannen liggen daarmee op het hoogste niveau in jaren.Vorige week maakte de Fed al bekend dat alle grote Amerikaanse banken voldoende gefinancierd zijn om een eventuele recessie te overleven.