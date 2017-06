Wall Street richting lager slot

Donderdag 29 juni 2017 21:39 Techfondsen moeten het weer ontgelden.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen donderdag af op een lager slot. Circa een half uur voor het slot in New York daalde de S&P 500 index met 0,8 procent tot 2.422 punten, terwijl de Dow Jones-index 0,6 procent verloor tot 21.320 punten en de Nasdaq 1,5 procent prijsgaf op 6.140 punten.Na de koerswinsten van woensdag besloten beleggers vandaag wat winst te nemen, zo concludeerde marktanalist David Madden van CMC Markets, die stelde dat de Amerikaanse beurzen "veel beter" blijven liggen dan de Europese financiële markten.De Amerikaanse bankensector profiteerde vandaag verder van de positieve resultaten van de stresstest door de Federal Reserve, aldus Madden. Nu de kapitaalplannen van alle 34 deelnemende banken zijn goedgekeurd, zullen veel Amerikaanse financials hun dividend verhogen en aandelen gaan terugkopen. JPMorgan Chase, State Street en Wells Fargo kondigde dergelijke plannen al aan.Op macro-economisch vlak trokken groeicijfers vanuit Amerika de aandacht. In het eerste kwartaal groeide de Amerikaanse economie met 1,4 procent, bleek uit definitieve cijfers. Er werd uitgegaan van een groei van 1,2 procent.Verder stonden de wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten op de rol. Die stegen afgelopen week met 2.000 tot 244.000 stuks.De euro/dollar noteerde hoger op 1,1436. Het muntpaar liep op na uitspraken van centraal bankiers Mario Draghi van de Europese Centrale bank en Mark Carney van de Bank of England die erop duiden dat de centrale banken mogelijk overwegen om de geldkraan geleidelijk dicht te gaan draaien.De augustus-future voor een vat ruwe olie sloot donderdag op de New York Mercantile Exchange 0,19 dollar, of 0,4 procent, hoger op 44,93 dollar.Stijgers en dalersDe New Yorkse maaltijdbezorger Blue Apron maakte donderdag zijn beursdebuut. De IPO-prijs werd woensdagavond vastgesteld op 10,00 dollar per aandeel, waarmee het bedrijf gewaardeerd wordt op 1,9 miljard dollar. Dit is ruim onder de circa 3 miljard dollar waar Blue Apron aanvankelijk op rekende op basis van een eerdere IPO-prijs bandbreedte.Amerikaanse bankaandelen bewogen donderdag op de positieve stresstesten van de Federal Reserve. Circa een half uur voor de slotzoemer stonden Goldman Sachs, Bank of America, JPMorgan en Wells Fargo tussen de 0,9 en 2,8 procent hoger.Techfondsen moesten het weer ontgelden. Beleggers maken zich zorgen over de hoge waarderingen van aandelen als Apple, Facebook en Microsoft. Deze fondsen gaven donderdag 1,2 tot 1,6 procent aan beurswaarde prijs.Staples kon op aandacht rekenen nadat woensdagavond laat bekend werd dat de keten voor kantoorartikelen wordt overgenomen door investeringsconcern Sycamore voor 10,25 dollar per aandeel. De totale overnamesom bedraagt 6,9 miljard dollar en het bod krijgt steun van het bestuur van Staples. Het aandeel van het concern steeg woensdag al fors op de, toen nog, geruchten. Donderdag steeg het aandeel 1,6 procent.Qua overnamenieuws werd verder bekend dat de fusie tussen twee Amerikaanse drogisterijketens niet doorgaat. WalGreens Boots Ailliance en Rite Aid konden op teveel weerstand van toezichthouders rekenen. Wel sloten de twee ondernemingen een nieuwe deal, waarbij Walgreens de helft van de winkels van Rite Aid overneemt voor 5,1 miljard dollar.Afzonderlijk kwam Walgreens donderdag met tweede kwartaalcijfers die beter waren dan verwacht en de outlook ging licht omhoog. Het aandeel noteerde 1,5 procent hoger, terwijl Rite Aid meer dan 26 procent daalde. Sectorgenoot Fred's verloor ook al ruim 21 procent. Het concern zou bij de oorspronkelijke deal tussen Walgreens en Rite Aid een aantal winkels van laatstgenoemde overnemen.Voedselproducent Conagra Brands opende voorbeurs de boeken en rapporteerde over het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar een hogere nettowinst, terwijl de aangepaste winst conform de marktverwachting uitkwam. De omzet daalde met ruim 9 procent, maar bleek wel redelijk conform de inschatting van de markt. Het aandeel verloor 2,9 procent.Na het slot op Wall Street donderdagavond komt Nike nog met kwartaalcijfers.