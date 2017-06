Wall Street op weg naar hoger slot

Vrijdag 30 juni 2017 21:39 Amerikaanse beurzen sluiten halfjaar in het groen af.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen vrijdag op de laatste dag van het halfjaar af op een hoger slot. Circa een half uur voor het slot in New York steeg de S&P 500 index met 0,4 procent tot 2.429,14 punten, terwijl de Dow Jones-index ook 0,4 procent won en op 21.381,71 punten stond en de Nasdaq 0,2 procent pluste naar 6.158,49 punten."Je staat toch perplex als je ziet dat de aandelenbeurzen naar grote hoogten klimmen, terwijl de obligatiemarkt een vertraging laat zien", zei hoofd aandelenhandel Joe Saluzzi van Themis Trading."We zijn voorzichtig optimistisch over de vooruitzichten van Amerikaanse fondsen, maar de verwachtingen voor de S&P 500 resultaten lijken al hoog en het lijkt onwaarschijnlijk dat ze nog hoger worden bijgesteld, tenzij er vooruitgang zichtbaar wordt in het binnenlandse fiscale stimuleringsprogramma of dat de wereldwijde economische groei aande bovenkant blijft verrassen", zei hoofd onderzoek Joyce Chang van JP Morgan.Op macro-economisch vlak bleek dat de Amerikanen hun inkomens in mei harder dan verwacht zagen stijgen, zo maakte de Amerikaanse overheid bekend. De persoonlijke inkomens namen op maandbasis met 0,4 procent toe. Vooraf geraadpleegde economen rekenden op een stijging met 0,3 procent. In de voorgaande maand stegen de persoonlijke inkomens op maandbasis met 0,4 procent. Persoonlijke uitgaven stegen in mei conform de verwachting met 0,1 procent, na een stijging van 0,4 procent in april.De PCE kernprijsindex, die de Federal Reserve als één van de graadmeters voor de ontwikkeling van de inflatie gebruikt, nam in mei op maandbasis met 0,1 procent toe. Op jaarbasis was er een stijging met 1,4 procent, versus een stijging van 1,5 procent een maand eerder. De Fed streeft naar een prijsstabiliteit van 2,0 procent.Het consumentenvertrouwen, zoals gemeten door de Universiteit van Michigan, is in juni gedaald. De index voor het consumentenvertrouwen zakte van 97,1 in mei naar 95,1 deze maand. Halverwege juni kwam uit een voorlopige meting nog een niveau van 94,5 naar voren. Volgens econoom Richard Curtin van University of Michigan is het Amerikaanse consumentenvertrouwen op het laagste niveau terecht gekomen sinds Donald Trump tot president werd verkozen. De deelindicator voor de economische verwachtingen voor het komend halfjaar daalde op maandbasis van 87,7 naar 83,9. De deelindicator voor de huidige toestand van de economie steeg evenwel van 111,7 naar 112,5.De inkoopmanagersindex voor de regio Chicago is in juni flink gestegen, meldde het Institute for Supply Management. De index die de bedrijvigheid meet in de regio rond Chicago, steeg van 59,4 in mei naar 65,7 in juni. Deze stijging belooft veel goeds voor de zomer, zo stelde ISM. Deelindexen voor de productie en de nieuwe orders lagen op niveaus die al drie jaar niet meer zijn gezien.Voor maandag staan de inkoopmanagers van juni van Markit en ISM, en consumentenkrediet en autoverkopen in mei op de Amerikaanse macro-agenda.De euro/dollar noteerde in aanloop naar de sluiting van de laatste handelsdag van het eerste halfjaar op de Amerikaanse beurzen op 1,1420. Bij de start van de handel stond het paar op 1,1414 en bij het sluiten van de Europese beurzen noteerde het nog op 1,1412.De augustus-future voor een vat ruwe olie sloot vrijdag op de New York Mercantile Exchange 1,11 dollar ofwel 2,5 procent hoger op 46,04 dollar.Stijgers en dalersAmerikaanse oliefondsen stonden vrijdag licht in de plus. ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips noteerden alle drie rond de 0,3 procent hoger.Techfondsen als Apple, Facebook en Microsoft konden zich verheugen in een licht positievere stemming onder beleggers, die eerder massaal afhaakten vanwege de als te hoog ervaren koersen van deze fondsen. Deze drie fondsen wonnen vrijdag 0,3 tot 1,0 procent. Alphabet verloor echter nog 0,6 procent.Nike steeg vrijdag maar liefst 10,4 procent, nadat de sportartikelenfabrikant donderdag nabeurs bekendmaakte ondanks ongunstige wisselkoerseffecten hogere resultaten wis te boeken in het afgelopen kwartaal. De resultaatsverbetering was vooral te danken aan fors hogere verkopen in West-Europa, China en opkomende markten en aan het algehele succes van de innovaties in de Sportswear en Jordan Brands productlijnen. Afgelopen kwartaal zag Nike de omzet met 5 procent op jaarbasis stijgen naar 8,7 miljard dollar. Tegen constante wisselkoersen namen de verkopen met 7 procent toe. In alle regio's boekte Nike meer omzet. Onder de streep steeg de nettowinst met 13 procent naar 4,2 miljard dollar, onder andere dankzij de hogere omzet en en lagere belastingafdrachten.Tesla kreeg er op de Nasdaq 0,9 procent bij, nadat CEO Elon Musk vrijdag twitterde dat de aankondiging van de marktlancering van het lang verwachte Model 3 Sedan zondag bekendgemaakt zal worden. De start van de productie van de auto, die rond 35.000 dollar gaat kosten, staat gepland voor volgende maand en het enthousiasme van beleggers voor de producent van elektrische auto's is zo groot dat de marktkapitalisatie van Tesla inmiddels hoger is dan die van de traditionele autogiganten General Motors en Ford. Tesla wil met het goedkopere model de productie opschroeven van circa 84.000 vorig jaar tot 500.000 volgend jaar.Staples maakte bekend dat men afziet van het uitbetalen van een kwartaaldividend in afwachting van de overname door Sycamore. 