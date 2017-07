Amerikaanse industrie groeit flink door - ISM

Maandag 3 juli 2017 16:20 Inkoopmanagersindex in juni gestegen naar 57,8.(ABM FN-Dow Jones) De bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie is in juni in een versneld tempo toegenomen. Dit bleek maandag uit cijfers van het Institute for Supply Management.De inkoopmanagersindex steeg van 54,9 in mei naar 57,8 in juni. Geraadpleegde economen mikten vooraf op een indexniveau van 55,5.Eerder vanmiddag bleek dat de inkoopmanagersindex zoals berekend door Markit, in juni juist is gedaald naar 52,0, van 52,7 in mei. Dat was volgens het onderzoeksbureau het traagste groeitempo sinds september vorig jaar.Een indexstand van meer dan 50 geeft aan dat er sprake is van groei van de industrie, terwijl een cijfer beneden de 50 betekent dat de sector krimpt.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 03, 2017 10:20 ET (14:20 GMT)