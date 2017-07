Hoger slot Wall Street na verkorte handelsdag

Maandag 3 juli 2017 19:26 Nasdaq opnieuw onder druk.(ABM FN-Dow Jones) Wall Street is maandag overwegend hoger gesloten. De S&P 500 index steeg 0,2 procent op 2.429,01 punten en de Dow Jones index won 0,6 procent op 21.479,27 punten. De Nasdaq daalde 0,5 procent tot 6.110,06 punten.De volumes waren laag met Independence Day in het vooruitzicht. Vanwege de viering van de onafhankelijkheid zal Wall Street dinsdag de hele dag gesloten blijven en was maandag sprake van een verkorte handelssessie. Dat was merkbaar in de handelsactiviteit, volgens marktanalist Craig Erlam van Oanda.Op macro-economisch vak moesten beleggers het doen met een aantal inkoopmanagersindexen en die lieten een verdeeld beeld zien over de Amerikaanse industrie. De index van Markit toonde een groeivertraging in juni, terwijl die van ISM juist een sneller groeitempo liet zien. Verder bleven de bouwuitgaven in mei stabiel, waar een kleine stijging was voorzien.Later deze week kunnen de Amerikaanse markten aan de slag met de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve en een tweetal banenrapporten.De Amerikaanse beurzen beleefden een positieve eerste helft van 2017, te danken aan sterke bedrijfscijfers en een verbeterd economisch beeld wereldwijd. Toch verwachten marktkenners en beleggers in het algemeen dat de tweede jaarhelft niet zo sterk zal zijn, gezien de zwakkere inflatie, de lagere energieprijzen en de hoge waarderingen voor aandelen. Ook het tweede kwartaalcijferseizoen, dat spoedig aftrapt, zal minder sterk zijn dan het eerste."De grote vraag is nu: ligt de zwakke periode in de VS achter ons?", zei marktstrateeg Michael Herzum van Union Investment. Hij twijfelt daaraan en is dan ook voorzichtiger over de tweede jaarhelft en ziet nog maar weinig kans op veel opwaartse bijstellingen van de outlook van bedrijven.De olieprijs is maandag verder gestegen. De augustus-future op een vat West Texas Intermediate won rond het slot in Amerika 1,7 procent op 46,81 dollar. De olieprijs zat daarmee voor de achtste dag op rij in de lift. Beleggers waren positief over de daling van het aantal actieve Amerikaanse boorplatforms.De euro/dollar noteerde rond het slot in New York op 1,1358. Bij het sluiten van de Europese beurzen verhandelde het muntpaar op 1,1368 en maandagochtend op 1,1406.BedrijfsnieuwsAandelen van automakers stegen, hoewel de drie grote Amerikaanse autofabrikanten de verkoop in juni onder druk zagen staan. Bij General Motors en Ford daalde de verkoop met zo'n 5 procent en bij Fiat Chrysler met zelfs 7 procent. Het aandeel GM won evenwel 1,8 procent, Ford steeg 3,4 procent en Fiat Chrysler won 4,1 procent.Walt Disney steeg 1,2 procent nadat The New York Post berichtte dat Verizon Communications het entertainmentbedrijf zou willen overnemen. Verizon won 0,7 procent.Tesla verloor 2,5 procent, nadat CEO Elon Musk maandag bekendmaakte dat de productie van de Model 3-sedan vrijdag zal beginnen. "Model 3 voldoet aan alle wettelijke productie-eisen", meldde Musk in een tweet. De oprichter van de fabrikant van elektrische auto's zei daarmee twee weken voor op schema te liggen.General Electric en Baker Hughes rondden de fusie af van de oliedienstverlener met de energieactiviteiten van GE. Baker Hughes steeg 5,6 procent en GE 1,6 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 03, 2017 13:26 ET (17:26 GMT)