Ryanair vervoert meer passagiers

Dinsdag 4 juli 2017 08:56 Bezettingsgraad eveneens hoger.(ABM FN-Dow Jones) Ryanair heeft in juni meer passagiers vervoerd, waarbij de bezettingsgraad van de vliegtuigen van de Ierse prijsvechter ook toenam ten opzichte van een jaar terug. Dit maakte de luchtvaartmaatschappij dinsdag bekend.Ryanair vervoerde gedurende afgelopen maand 11,8 miljoen passagiers. Dat is 12 procent meer dan de 10,6 miljoen passagiers die in juni 2016 via de luchtvaartmaatschappij vlogen. De bezettingsgraad steeg van 94 naar 96 procent.Volgens chief marketing officer Kenny Jacobs is de toename te danken aan de lagere ticketprijzen en het klantenprogramma Always getting better.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 04, 2017 02:56 ET (06:56 GMT)