EU akkoord met staatssteun voor Monte dei Paschi

Dinsdag 4 juli 2017 16:28 Herkapitalisering definitief goedgekeurd.(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie is akkoord met de Italiaanse staatssteun voor de bank Monte dei Paschi di Siena, die moet reorganiseren in ruil voor een herkapitalisatie. Dit maakte de uitvoerende arm van de Europese Unie dinsdag bekend.'s Werelds oudste bank krijgt 5,4 miljard euro staatssteun voor een herkapitalisering uit voorzorg.De EU is hier nu definitief mee akkoord, nadat op 1 juni van dit jaar al een principe-akkoord werd bereikt tussen de eurocommissaris voor mededingingskwesties Margrethe Vestager en de Italiaanse minister van economie en financiën, Pier Carlo Padoan.Dankzij het geïnjecteerde staatskapitaal blijft MPS aan zijn kapitaaleisen voldoen, als de economische situatie zou verslechteren.Aandeelhouders en achtergestelde obligatiehouders hebben 4,3 miljard euro bijgedragen, om de kosten voor de Italiaanse belastingbetaler te beperken, zoals de EU-regels voorschrijven.Particulieren die spaargeld investeerden in zulke achtergestelde obligaties, komen in aanmerking voor compensatie door de bank, nu wordt betwijfeld of dit soort achtergestelde leningen wel aan particuliere beleggers hadden moeten worden verkocht. Hiervoor wil MPS 1,5 miljard euro opzij zetten.Ook wordt MPS diepgaand gereorganiseerd om levensvatbaar te worden voor de toekomst. Meer dan 26 miljard euro aan problematische leningen zal van de balans van de Italiaanse worden afgevoerd. Bonussen mogen niet hoger meer zijn dan het tienmaal het gemiddelde salaris van MPS-medewerkers. Ook wordt de Italiaanse regering voldoende beloond voor zijn kapitaalinvestering, meende de Europese Commissie.Monte dei Paschi was eind vorig jaar de vierde Italiaanse bank, met een marktaandeel van 7 procent in Italië.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 04, 2017 10:28 ET (14:28 GMT)