Staat heropent langlopende lening

Woensdag 5 juli 2017 13:28 Doelvolume van 0,75 miljard tot 1,25 miljard euro.(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse Staat wil op 11 juli aanstaande met de heropening van een dertigjarige lening maximaal 1,25 miljard euro ophalen. Dit maakte het Agentschap van het ministerie van Financiën woensdag bekend.De obligatie loopt tot en met 15 januari 2047 en heeft een coupon van 2,75 procent.De overheid mikt op een opbrengst van 0,75 miljard tot 1,25 miljard euro. Op de lening staat reeds een bedrag van 12,1 miljard euro uit.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 05, 2017 07:28 ET (11:28 GMT)