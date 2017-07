Bescheiden verlies voor AEX

Woensdag 5 juli 2017 18:10 Galapagos koploper.(ABM FN-Dow Jones) De AEX is woensdag met een bescheiden verlies gesloten. De Amsterdamse hoofdgraadmeter daalde 0,1 procent op een slot van 511,35 punten. De AMX steeg 0,1 procent en de AScX daalde 0,2 procent.Marktanalist Ron van der Does van IG voorzag een kalme handel en die kwam er ook. Verder wees hij op de geopolitieke spanningen rondom Noord-Korea. Te midden van die spanningen en de G20-top in Hamburg die vrijdag start, kon de markt vandaag aan de slag met een keur aan Europese inkoopmanagersindexen voor de dienstensector. In het algemeen was het beeld wat slechter in juni. De inkoopmanagersindex voor de eurozone daalde van 56,3 in mei naar 55,4 afgelopen maand. Die groeivertraging was breed gedragen, met een lager groeitempo in Duitsland, Frankrijk en Italië. Spanje vormde een uitzondering met een stijging van de inkoopmanagersindex.Desondanks verwacht econoom Chris Williamson van Markit niet dat de licht negatieve trend verder doorzet. Hij schat in dat de economie in de eurozone in het tweede kwartaal met 0,7 procent is gegroeid.De Britse dienstensector groeide in juni ook minder hard. De inkoopmanagersindex daalde naar 53,4 van 53,8 in mei en dit markeerde de traagste groei van de sector sinds februari. In Azië was het beeld verdeeld, met een groeivertraging binnen de Chinese dienstensector en juist een sterkere groei in Japan.Vanuit Amerika kwamen vanmiddag de fabrieksorders. Die daalden in mei met 0,8 procent, waar een afname van 0,6 procent was voorzien. De inkoopmanagersindex voor de regio New York toonde in juni een toename van de bedrijvigheid na een dip in mei.Vanavond worden de notulen van de meest recente vergadering van de Federal Reserve vrijgegeven, hoewel beleggingsspecialist Youri Sleutel van onlinebroker Lynx daar geen bijzondere dingen in verwacht.Olie werd woensdag goedkoper nadat Rusland volgens persbureau Bloomberg zei dat Moskou geen verdere productie-inperkingen ondersteunt. De augustus-future op een vat West Texas Intermediate daalde 3,6 procent tot 45,37 dollar. Brent met levering september werd 3,1 procent goedkoper op 48,09 dollar per vat.De euro/dollar was rond het slot in Europa 1,1343 waard versus 1,1357 woensdagochtend.Stijgers en dalersIn de Amsterdamse hoofdgraadmeter was het beeld qua stijgers en dalers redelijk in evenwicht. Koploper was Galapagos, dat 2,5 procent steeg. Het biotechbedrijf kondigde woensdag een aanvullende Fase 2 studie aan met filgotinib als potentiële behandeling tegen niet infectieuze oogontstekingen. Een logische stap zei KBC Securities, dat de eerste resultaten op zijn vroegst eind 2018 verwacht.Oliefondsen stonden onder druk. SBM Offshore verloor 2,3 procent, Boskalis daalde 1,6 procent en Royal Dutch Shell leverde 1,0 procent in.SBM Offshore kreeg bij Barclays een adviesverlaging van Overwogen naar Gelijkgewogen, terwijl het koersdoel werd verhoogd van 17,10 naar 17,50 euro. Volgens analist Mitch Pickup van de Britse zakenbank is het ergste inmiddels achter de rug voor Europese oliedienstverleners. De marktvorser denkt dat de sector momenteel aan het begin staat van een langdurig herstel, met de nadruk op langdurig. Boskalis kreeg een koersdoelverlaging bij ING van 31,50 naar 30,00 euro bij een ongewijzigd Houden advies. Analist Tijs Hollestelle verwacht dat de operationele winst van het concern binnenkort de bodem zal bereiken.AkzoNobel steeg 0,6 procent. Woensdag werd bekend dat het verf- en chemieconcern en zijn activistische aandeelhouder Elliot Advisors in september weer tegenover elkaar staan in de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. Elliott wil dan, met de steun van een aantal andere aandeelhouders, het beleid van en het vertrouwen in het bestuur van AkzoNobel aan de kaak stellen.In de Midcap deed TomTom het goed, na de aankondiging dat de maker van navigatiesystemen onderdeel uitmaakt van een alliantie die wordt geleid door het Chinese Baidu die zich gaat bezighouden met de ontwikkeling van zelfrijdende auto's. Analist Martijn den Drijver van NIBC sprak van een goede deal. Het aandeel steeg 3,8 procent.Air France-KLM kreeg een koersdoelverhoging bij Deutsche Bank van 4,60 naar 10,00 euro met handhaving van een verkoopadvies. De analisten wezen op de positieve trends op de korte termijn, maar bleven bij hun verkoopaanbeveling vanwege het feit dat Air France-KLM binnen hun scoop van traditionele luchtvaartmaatschappijen structureel het meest onder druk staat. Het aandeel verloor woensdag 3,3 procent en was daarmee de sterkste daler in de AMX.Onder de kleine fondsen was er aandacht voor Esperite, dat bekendmaakte dat investeerder L1 Capital heeft ingeschreven op een vierde tranche voor een investering van 250.000 euro. Het aandeel steeg 0,5 procent. TIE Kinetix won 1,7 procent. Het IT-bedrijf zag de order-intake in juni tot een recordniveau oplopen van 2 miljoen euro.De Verenigde Nederlandse Compagnie maakte bekend drie bedrijven van Mark Logtenberg voor 5 miljoen euro in nieuwe aandelen te kopen. Logtenberg krijgt door de nieuwe transactie een meerderheidsbelang van 60 procent, terwijl het belang van Schaaij door verwatering daalt tot 30,1 procent. Door: ABM Financial News.