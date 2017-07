Olieprijs fors lager gesloten

Woensdag 5 juli 2017 21:11 Sterkste daling op dagbasis in een maand.(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag fors lager gesloten, vanwege de aanhoudende bezorgdheid over het wereldwijde overaanbod en de ingetogen handel rond de 4th of July, die prijsbewegingen verergert."De volumes zijn vrij dun", zei analist Richard Mallinson van Energy Aspects. "Na de opwaartse trend de afgelopen acht tot negen handelsdagen daalde de olieprijs woensdag. Desondanks is het sentiment nog steeds positief", voegde hij toe.Beleggers kijken uit naar de meest recente data van de Amerikaanse Energy Information Administration. De cijfers verschijnen in plaats van woensdag op donderdag vanwege de viering van Independence Day.Handelaren en analisten meldden dat een stijging van de productie waarschijnlijk de recente stijging van 11 procent van de olieprijs zal eroderen. Een ander punt van focus is de vraag naar benzine, die tegen de verwachting in zeer laag is geweest, terwijl raffinaderijen bijna op de maximale capaciteit produceren.Recente zwakke data drukken echter op het sentiment. De autoverkopen in de Verenigde Staten daalden in de eerste helft van het jaar met 2 procent. "De daling was na een sterk herstel na de crisis voorzien, maar versterkt de twijfels over de Amerikaanse economie in het algemeen en de vraag naar olie in het bijzonder", zei econoom Phin Ziebell van National Australia Bank.In Azië is daarentegen sprake van een gezonde vraag, hoewel het overaanbod op de winstmarges drukt.Ondertussen zijn beleggers bezorgd over mediaberichten dat Rusland geen verlenging of verdere verdieping van het lopende productieverlagingsakkoord zou steunen, aangezien daarmee gezegd zou worden dat de huidige overeenkomst onvoldoende is.OPEC kwam eind 2017 met Rusland overeen dat Moskou de productie zou verlagen met 300.000 vaten per dag. In juni bedroeg de productie van Rusland circa 11 miljoen vaten per dag, gelijk aan de productie in mei.De augustus-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 1,94 dollar, of 4,1 procent, lager op 45,13 dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 05, 2017 15:11 ET (19:11 GMT)