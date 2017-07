Wall Street hoger gesloten

Woensdag 5 juli 2017 22:20 Amerikaanse indexen reageren nauwelijks op Fed-notulen.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten. De toonaangevende S&P 500 index noteerde 0,2 hoger op 2.432,54 punten, de Dow Jones index sloot vlak op 21.478,17 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger op 6.150,86 punten.Het zwaartepunt van de handelsdag lag woensdag op de publicatie van de notulen van de laatste bijeenkomst op 13 en 14 juni van de Federal Open Market Committee. Uit de notulen bleek dat een aantal Fed-functionarissen voorstander was van een vermindering van de balans van 4,5 biljoen dollar binnen een paar maanden, mogelijk september dit jaar.Een deel van het streven van de centrale bank om het monetair beleid te verkrappen komt voort uit zorgen over de inflatie. Eind 2016 en begin 2017 stegen de consumentenprijzen sterk, waarna een vertraging inzette.De meeste Fed-ambtenaren zijn er echter van overtuigd dat de zwakke inflatie slechts tijdelijk is en het resultaat is van eenmalige factoren die binnenkort zullen verdwijnen. Zij voorspellen dat de inflatie op jaarbasis de opwaartse trend zal hervatten en vanaf volgend jaar dicht bij de 2 procent doelstelling zal noteren. De inflatie op jaarbasis bedraagt momenteel 1,7 procent."Over het geheel genomen bevatten de Fed-notulen veel van niets", aldus marktanalist Ian Winer van Wedbush Securities. "Mensen verwachten nog steeds een renteverhoging en er is geen echte duidelijkheid over de balans", voegde hij toe. "Uiteindelijk is er geen duidelijke consensus."Op macro-economisch vlak werd woensdag tevens bekend dat dat het bedrijfsklimaat in New York City in juni is verbeterd. De index voor de huidige mate van bedrijvigheid steeg van 46,7 in mei naar 55,5 in juni.Tevens werd bekend dat het aantal orders geplaatst bij Amerikaanse fabrieken in mei is gedaald met 0,8 procent. De orders voor duurzame goederen daalden in mei tevens met 0,8 procent.De augustus-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 1,94 dollar, of 4,1 procent, lager op 45,13 dollar, de sterkste daling op dagbasis in een maand.De euro/dollar noteerde op 1,1344. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1324 versus 1,1357 woensdagochtend.Donderdag staan er een zestal macro-publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen achtereenvolgens het ADP-banenrapport van juni, de handelsbalans van mei en de wekelijkse steunaanvragen. Later op de dag publiceren Markit Economics en ISM hun respectieve inkoopmanagersindexen voor de dienstensector van juni. Tot slot publiceert de Amerikaanse Energy Information Administration zijn wekelijkse olievoorradenrapport.BedrijfsnieuwsVerliezen van Nike, Walt Disney en Exxon Mobil van achtereenvolgens 1,6 procent, 1,7 procent en 1,5 procent stonden in sterk contrast met winsten voor Boeing, Intel en Microsoft. Boeing steeg circa 1,7 procent, Intel won ongeveer 2,8 procent en Microsoft noteerde ruim 1,4 procent hoger.Tesla daalde circa 7,2 procent, nadat de producent van elektrische auto's eerder in de week bekendmaakte dat het aantal leveringen van elektrische voertuigen in het tweede kwartaal onder de eigen verwachting is uitgekomen, te wijten aan een probleem met de productie van accu's.De autosector stond onder druk na teleurstellende omzetcijfers over het tweede kwartaal van O'Reilly Automotive. Het aandeel verloor ruim 18,0 procent. Advance Auto Parts daalde ruim 11,0 procent, AutoZone verloor circa 9,3 procent en Genuine Parts noteerde ongeveer 4,8 procent lager.Verwerker van creditcardbetalingen Vantiv kon rekenen op de aandacht van beleggers na de bekendmaking dat het op hoofdlijnen een akkoord heeft bereikt over de mogelijke overname van zijn Britse sectorgenoot Worldpay voor circa 7,7 miljard Britse pond. De twee bedrijven zeiden dat men nog wel verder onderhandelt over aanvullende voorwaarden van de deal. In Londen verloor Worldpay 8,8 procent. Vantiv daalde ongeveer 2,7 procent.