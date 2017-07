Hogere omzet moederbedrijf Primark

Donderdag 6 juli 2017 09:21 Associated British Foods profiteert van zwakker Brits pond.(ABM FN-Dow Jones) Het moederbedrijf van modeketen Primark, Associated British Foods heeft in de eerste negen maanden van zijn gebroken boekjaar een hogere omzet behaald en stelde de outlook voor heel het jaar licht opwaarts bij. Dit bleek donderdag voorbeurs uit een trading update van de Britse onderneming.De omzet uit voortgezette activiteiten steeg in de periode van 40 weken die eindigde op 24 juni bij constante wisselkoersen met 10 procent op jaarbasis. Dankzij de waardedaling van het Britse pond steeg de omzet zonder valuta-effecten zelfs met 20 procent.De opbrengsten bij Primark verbeterden in het derde kwartaal en waren over de eerste negen maanden op jaarbasis 13 procent hoger, onder meer door de opening van nieuwe winkels in Amerika, en dit resulteerde in "een marginale verbetering van de outlook voor heel het jaar", aldus ABF.Het bedrijf zei eerder te verwachten dat de omzet en operationele winst in het huidige boekjaar "goed" zullen groeien ten opzichte van het vorige. Dat werd niet geconcretiseerd met harde cijfers.