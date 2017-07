Oplopende rentes zetten Damrak in het rood

Donderdag 6 juli 2017 18:11 Overnamebod op Sligro afgewezen.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn donderdag met verlies gesloten. De AEX index daalde 0,3 procent tot 509,94 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,5 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 0,6 procent.Volgens beleggingsadviseur Paul Springorum van Indexus is de stijging van de rente, het rendement op Duitse tienjaarsobligaties kwam voor het eerst sinds begin 2016 weer boven een half procent uit, de belangrijkste reden van de lagere Europese aandelenmarkten. "Een hogere rente zet de markt wat lager", aldus Springorum.De notulen van achtereenvolgens de Federal Reserve op woensdag nabeurs en de Europese Centrale Bank vandaag boden volgens de beleggingsadviseur weinig verrassingen, waardoor de beurzen niet tot nauwelijks reageerden op de publicaties. Springorum sprak overigens van zeer lage volumes, wat volgens de marktkenner het resultaat is van de gebroken handelsweek door de viering van Independence Day dinsdag.De ECB overwoog in juni om zijn forward guidance aan te passen en de verwijzing naar het eventueel opvoeren van de kwantitatieve verruiming te schrappen, zo bleek uit de notulen. Marktanalist Elwin de Groot van Rabobank verwacht evenwel dat de ECB voorzichtig zal opereren richting het afbouwen van de stimuleringen, zeker omdat dit proces ook invloed heeft op de ontwikkeling van de inflatie.Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek donderdag dat de Nederlandse consumentenprijzen in juni op jaarbasis met 1,1 procent zijn gestegen, gelijk aan een maand eerder.Vanuit Duitsland kwam het nieuws dat de Duitse fabrieksorders in mei minder dan verwacht zijn gestegen. De orders liepen op maandbasis met 1,0 procent op, waar een toename met 1,9 procent was voorzien.In Amerika was het macro-economische nieuws gemengd van aard. Uit cijfers van loonstrookjesverwerker ADP bleek dat het aantal banen in de Verenigde Staten in juni minder hard is gestegen dan de maand ervoor en minder hard ook dan verwacht. Het aantal banen in de niet-agrarische private sector steeg met 158.000 stuks, terwijl de markt rekende op een groei van circa 180.000 banen.Tevens werd bekend dat het aantal eerste steunaanvragen in de Verenigde Staten in de week eindigend op 1 juli met 4.000 stegen tot 248.000 aanvragen.De bedrijvigheid in de Amerikaanse dienstensector is in juni wel in een hoger tempo gegroeid. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector van Markit Economics steeg van 53,6 in mei naar 54,2 in juni. Cijfers van ISM lieten eenzelfde beeld zien. Deze index steeg van 56,9 naar 57,4.Tot slot bleek uit cijfers van de Amerikaanse Energy Information Administration dat de voorraden ruwe olie in de week eindigend op 30 juni zijn gedaald met circa 6,3 miljoen vaten tot 502,9 miljoen vaten.Olie noteerde donderdag in het groen. Een augustus-future West Texas Intermediate steeg 2,4 procent tot 46,21 dollar, terwijl een september-future Brent 2,2 procent hoger bewoog op 48,82 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1407. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1353 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1351 op de borden.Stijgers en dalersIn de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 8 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door NN met een winst van 1,7 procent, gevolgd oor KPN, dat 1,4 procent steeg. Galapagos was met een verlies van 2,9 procent de sterkste daler van de hoofdfondsen.Philips maakte bekend mee te helpen aan de bouw van een oncologisch centrum in Singapore. Het Nederlandse zorgtechnologiebedrijf levert onder meer medische scanners en een platform voor analyse. De koers daalde 1,1 procent.Aegon won 1,0 procent, nadat Theodoor Gilissen Bankiers het advies verhoogde naar Aanbevolen met een koersdoel van 5,30 euro. De private bank verhoogde tevens het advies voor ArcelorMittal naar Aanbevolen met een koersdoel van 25,00 euro. Het aandeel daalde 0,5 procent.Een boete voor een dochter van Heineken in Griekenland viel lager uit. De oorspronkelijke boete, zoals die in december 2015 werd opgelegd vanwege oneerlijke marktpraktijken, kwam uit op ruim 31 miljoen euro. Door een technische aanpassing is de boete in hoger beroep gedaald tot 26,7 miljoen euro. Het aandeel Heineken daalde 1,1 procent.In de Midkap liet TomTom van zich horen met een nieuw samenwerkingsverband. Nadat de navigatiespecialist eerder al in zee ging met Chinese bedrijven, volgde nu een deal met het Amerikaanse Cisco. Ook hier gaat het om het ontwikkelen van technologie voor autonoom rijden. TomTom zei dat deze samenwerking geen noemenswaardige financiële gevolgen zal hebben op het lopende boekjaar, maar met name is gericht op de lange termijn. De koers daalde 1,0 procent.Van de Midkapfondsen noteerde slechts vier fondsen in de plus. De lijst werd aangevoerd door Sligro met een winst van 2,9 procent.Sligro Food Group steeg, na mediaberichten dat supermarktketen Jumbo een bod heeft uitgebracht op de Emté-supermarkten van Sligro. Samen met een andere keten zou Jumbo 131 filialen met een omzet van 827 miljoen euro willen overnemen. Sligro noemde het bod op Emte niet opportuun. Op 20 juli zal Sligro meer vertellen over de evaluatie die het uitvoerde naar de eigen supermarkten. Een verkoop zou echter niet de voorkeur genieten.Air France-KLM was met een winst van 2,5 procent de op één na sterkste stijger van de Midkappers, gevolgd door Flow Traders en ASR met winsten van achtereenvolgens 1,0 procent en 0,3 procent. Fugro was van de AMX-fondsen de sterkste daler met een verlies van 2,0 procent.Van de AScX-fondsen was Kiadis Pharma de sterkste stijger. Het aandeel won ruim 7,0 procent. Takeaway.com was met een verlies van 2,6 procent de sterkste daler.VolkerWessels steeg 0,3 procent, nadat het concern meldde dat de aanleg van de nieuwe Hoekse Lijn in Rotterdam langer duurt dan verwacht.RoodMicrotec was één van de kleinere fondsen die op aandacht kon rekenen na een update over het afgelopen kwartaal. De toeleverancier van halfgeleiders en geavanceerde microchips zag de omzet op jaarbasis met 19 procent stijgen naar 5,8 miljoen euro. Analist Edwin de Jong van NIBC Markets zei dat dit "duidelijk positief" was, al handhaafde de marktvorser zijn Reduceren advies. RoodMicrotec behaalde met name goede resultaten in de automotive sector. De koers liep 0,3 procent op.Lavide heeft nieuwe financiële afspraken gemaakt met zijn aandeelhouders en tevens een eerste deel van een lening verstrekt aan CS Factoring, de onderneming van Dirk Scheringa, terugontvangen. Het aandeel sloot vlak.Tussenstanden Wall StreetRond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,5 procent lager op 2.419,69 punten. De Dow Jones index daalde 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,6 procent in het rood.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 06, 2017 12:11 ET (16:11 GMT)