Microsoft bevestigt banenverlies - media

Donderdag 6 juli 2017 22:43 Banen verdwijnen vooral bij verkoopteams buiten Amerika.(ABM FN-Dow Jones) Microsoft heeft donderdag bevestigd dat het banen gaat schrappen en dan vooral bij zijn verkoopteams. Dit meldden diverse media, waaronder CNBC op basis van een email van de Amerikaanse techreus.Diverse media waaronder CNBC speculeerden eerder dat het zou gaan om een banenverlies van tussen de 3.000 en 5.000. Microsoft heeft wereldwijd zo'n 121.000 mensen in dienst. Het concern zei zelf dat minder dan 10 procent van het personeelsbestand verdwijnt, waarvan het grootste deel buiten Amerika.Microsoft verklaarde bij monde van een woordvoerder dat men wijzigingen doorvoert bij de verkoopteams om klanten en partners beter te kunnen bedienen. Hierbij heeft het concern een deel van het personeel laten weten dat hun baan mogelijk verdwijnt.Het doel van de herstructurering is niet om kosten te besparen, aldus Microsoft, maar vooral een aanpassing in hoe het concern omgaat met zijn verkoopstrategie.Het aandeel Microsoft leverde donderdag 0,7 procent in op Wall Street.