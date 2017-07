'Wall Street start met winst na banenrapport'

Vrijdag 7 juli 2017 15:09

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenmarkten stevenen vrijdag af op een licht hogere opening. Beleggers verwerken met name een veel sterker dan verwacht banenrapport. Wel staan de olieprijzen nog altijd onder druk.

Er kwamen afgelopen maand in 's werelds grootste economie, afgezien van de landbouwsector, per saldo 222.000 banen bij. Economen rekenden voor juni gemiddeld op een aanwas van 178.000 arbeidsplaatsen. Het cijfer over mei werd bovendien flink bijgesteld, van 138.000 naar 152.000 extra arbeidsplaatsen.

Verder is er wat overnamenieuws dat voor koersbeweging kan zorgen. Voedingsmiddelenproducent Campbell Soup neemt voor 700 miljoen dollar zijn niet-beursgenoteerde branchegenoot Pacific Foods of Oregon over.

Schijnwerpers

Ook chipmaker Qualcomm staat in de schijnwerpers. Het bedrijf heeft een klacht ingediend in een lopend conflict met smartphoneproducent Apple over schendingen van patenten.

Synchronoss Technologies stond in de voorbeurshandel op flinke winst. Het bestuur van de onderneming liet donderdagavond na de slotbel weten dat het zijn strategische opties tegen het licht gaat houden, waarbij een verkoop niet wordt uitgesloten.

De beurzen in New York sloten donderdag nog met behoorlijke verliezen. De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot 0,7 procent lager op 21.320,04 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,9 procent omlaag tot 2409,75 punten en de technologiebeurs Nasdaq zakte 1 procent tot 6089,46 punten.