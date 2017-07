Wall Street beweegt richting hoger slot

Vrijdag 7 juli 2017 21:42 Robuust banenrapport ondersteunt indexen.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen koersen vrijdag af op een hoger slot. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,6 procent tot 2.424,95 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 21.409,46 punten en de Nasdaq noteerde pakweg een half uur voor de slotbel 1,0 procent hoger op 6.152,47 punten.De handelsdag stond volledig in het teken van het Amerikaans banenrapport. Er kwamen in juni in de Verenigde Staten 222.000 banen bij, waar gerekend werd op een stijging met 179.000 banen. De werkloosheid liep licht op tot 4,4 procent, van 4,3 procent in mei. Daarentegen bleef de loongroei achter. Het gemiddelde uurloon steeg met 0,04 dollar tot 26,25 dollar. Daarnaast werden de cijfers voor april en mei opwaarts bijgesteld, wat volgens marktvolgers de plannen van de Federal Reserve ondersteunt om het monetair beleid te normaliseren, de rente dit jaar mogelijk nog één keer te verhogen en te beginnen met het verlagen van de balans van de centrale bank van 4,5 miljard."De stijging van 222.000 banen en de opwaartse bijstelling van de banengroei in mei met 16.000 banen zijn veel beter dan verwacht", aldus marktanalist Colin Cieszynski van CMC Markets. "De lonen waren echter iets lager dan verwacht, waardoor de dollar onder druk kwam te staan en de Dow een steun in de rug kreeg", voegde hij toe.Ondanks de zwakke groei van de lonen, wat als een proxy wordt gezien voor de hardnekkig lage inflatie, zei Cieszynski dat het onwaarschijnlijk is dat de centrale bank zijn monetaire traject zal veranderen.De augustus-future voor een vat ruwe olie sloot vrijdag op de New York Mercantile Exchange 1,29 dollar ofwel 2,8 procent lager op 44,23 dollar. Op weekbasis verloor de olieprijs bijna 4 procent.De euro/dollar noteerde op 1,1407. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1425 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1423 op de borden.Maandag staat op macro-economisch vlak slechts de publicatie van het consumentenkrediet in mei geagendeerd.BedrijfsnieuwsAan olie gerelateerde fondsen stonden vrijdag onder druk, vanwege de lagere olieprijs. Transocean verloor 2,6 procent, Apache daalde 1,6 procent en Noble Energy noteerde 0,6 procent lager.Tesla steeg 1,3 procent, nadat de producent van elektrische auto's meldde dat bovenop de eerder deze week gerapporteerde 22.000 leveringen in het tweede kwartaal, er aan het einde van het kwartaal nog eens 3.500 voertuigen onderweg waren naar klanten.Qualcomm noteerde 1,1 procent hoger, nadat het concern donderdag een klacht tegen Apple indiende met betrekking tot het schenden van een aantal van Qualcomm's octrooien. Apple steeg desondanks 1,1 procent procent.Campbell Soup steeg 0,1 procent, nadat het concern donderdag bekendmaakte Pacific Foods, een producent van organische soepen, over te nemen voor 700 miljoen dollar.Synchronoss Technologies steeg 3,2 procent, nadat de raad van bestuur van het bedrijf donderdag meldde zijn strategische opties te onderzoeken, waaronder de verkoop van het bedrijf.