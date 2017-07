Wall Street stevent af op licht hoger slot

Maandag 10 juli 2017 21:43 Beleggers onverminderd optimistisch over banenrapport.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen koersen maandag af op een hoger slot. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,1 procent tot 2.428,62 punten, de Dow Jones index won eveneens 0,1 procent op 21.435,24 punten en de Nasdaq noteerde pakweg een half uur voor de slotbel 0,4 procent hoger op 6.177,45 punten.Volgens marktanalist David Madden van CMC Markets zijn beleggers nog steeds optimistisch gestemd over het banenrapport van afgelopen vrijdag. Er kwamen in juni in de Verenigde Staten 222.000 banen bij, waar gerekend werd op een stijging met 179.000 banen."De Amerikaanse economie moet er iedere maand circa 200.000 banen bij krijgen om het herstel op gang te houden", aldus de marktvorser. "De 220.000 nieuwe banen in juni waren dan ook een welkome verrassing [...] zeker gezien het ADP-banenrapport nog op een groei van 158.000 banen wees, terwijl werd uitgegaan van 185.000.""Het lijkt erop dat beleggers meer dan tevreden zijn over het laatste banenrapport, ondanks dat de werkloosheidscijfers en loongroei tegenvielen", aldus Madden van CMC Markets.Volgens fondsbeheerder Kim Caughey Forrest van Fort Pitt Capital Group kijken beleggers nu uit naar het cijferseizoen. Vanaf dinsdag volgen de eerste kwartaalcijfers, met onder meer die van PepsiCo. Aan het eind van de week volgen de eerste Amerikaanse banken met hun cijferpublicaties. "We wachten allemaal op het cijferseizoen en vragen ons af of bedrijven het in de afgelopen drie maanden beter hebben gedaan of juist niet", aldus Forrest.Op macro-economisch vlak stond vandaag enkel het Amerikaanse consumentenkrediet over mei op de rol. In mei steeg het consumentenkrediet met 5,8 procent, wat meer was dan de stijging van 4,1 procent in april en de stijging van 4,7 procent in maart.Op dinsdag is de macro-economische agenda ook vrijwel leeg. In Amerika staan enkel cijfers over de groothandelsvoorraden in mei geagendeerd.Later deze week is er aandacht voor de tweedaagse hoorzitting van voorzitter Janet Yellen van de Federal Reserve voor het Amerikaans Congres, het Beige Book van de Fed en cijfers over de detailhandel in de Verenigde Staten en de ontwikkeling van de inflatie.Volgens marktstrateeg Lukman Otunuga van FXTM wordt vooral de tweedaagse hoorzitting van Yellen interessant. "Wat vindt ze van de laatste inflatie- en banendata en behoudt ze haar toch wat havikachtige toon?"De augustus-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 0,17 dollar ofwel 0,4 procent hoger op 44,40 dollar en herstelde daarmee iets van de flinke verliezen van afgelopen week.De euro was rond half elf 1,1401 dollar waard. Maandagochtend verhandelde het muntpaar euro/dollar op 1,1405, wat vrijwel gelijk was aan de koers op vrijdagavond bij het sluiten van Wall Street. Volgens marktanalist David Madden van CMC Markets profiteert de greenback maandag nog van de beter dan verwachte arbeidsmarktcijfers die voor het weekend bekend werden gemaakt.BedrijfsnieuwsHet aandeel Tesla kan maandag mogelijk op aandacht rekenen vanwege de productiecijfers die het vorige week vrijgaf. Leek de levering aanvankelijk tegen te vallen in het tweede kwartaal, want onder de eigen verwachting, bleek vrijdagavond uit een update dat er aan het eind van de verslagperiode toch nog eens 3.500 voertuigen onderweg waren naar klanten, bovenop de al eerder gemelde 22.000 stuks. Die leveringen worden evenwel pas meegerekend in het derde kwartaal. Tegenvallend nieuws was er ook voor het bedrijf van Elon Musk, want de verkoop in Hong Kong stond fors onder druk vanwege het vervallen van een gunstige belastingregel. Circa een half uur voor de slotbel noteerde het aandeel 0,3 procent in de plus.Het aandeel Abercrombie & Fitch verloor 20,2 procent op het nieuws dat de retailer zichzelf uit de verkoopetalage heeft gehaald, nadat gesprekken met potentiële kopers op niets uitliepen. Het bedrijf gaat zich nu richten op de eigen strategie om waarde voor aandeelhouders te creëren, zei de warenhuisketen. Ook andere winkelketens hadden het moeilijk, met Macy's en Gap die beide bijna zeven procent aan beurswaarde prijsgaven. Costco Wholesale verloor 1,6 procent, waarbij een adviesverlaging door BMO het bedrijf eveneens niet in de kaart speelde.Unilever kon ook in New York op aandacht rekenen gezien de hernieuwde overnamespeculatie rondom het concern en Kraft Heinz. Volgens persbureau Bloomberg zou handelshuis Susquehanna de kans op een nieuw, en ditmaal vijandig overnamebod op het concern door Kraft Heinz op 75 procent schatten. Kraft Heinz verloor 0,2 procent, terwijl Unilever 0,8 procent steeg.Amazon.com won 1,8 procent. Het bedrijf houdt voor de derde keer zijn Prime Day, een koopjesdag dat als antwoord moet dienen op Black Friday. Gedurende 30 uur worden duizenden producten sterk afgeprijsd voor alle bezoekers die beschikken over een Prime-abonnement. 