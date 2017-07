Damrak start handelsdag vermoedelijk licht hoger

Dinsdag 11 juli 2017 08:27 Beleggers wachten op cijferseizoen.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Wall Street sloot maandagavond vlak tot licht hoger, terwijl de Aziatische beurzen vanochtend in het groen noteren.Futures op de AEX index wezen ruim een half uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent. Maandag startte de hoofdgraadmeter de handelsweek met een winst van 0,4 procent op 512,05 punten.Na de uitverkoopgolf van vorige week op de obligatiemarkten, met oplopende rentes en een verzurend aandelensentiment tot gevolg, zaten de mondiale obligatiemarkten maandag weer in de lift. Het rendement op Duitse tienjarige leningen daalde daarbij met 3 basispunten tot 0,54 procent en de Europese aandelenmarkten lieten een herstel zien.Wall Street lastte maandag echter een rustdag in, na het sterke banenrapport van vrijdag en op de vooravond van de start van het cijferseizoen. Vandaag voorbeurs rapporteert onder meer PepsiCo. Het zwaartepunt ligt deze week echter op vrijdag, wanneer de financiële giganten Citigroup, JPMorgan Chase en Wells Fargo cijfers over het tweede kwartaal vrijgeven.De winst van bedrijven uit de S&P 500 zullen in het tweede kwartaal 7 procent hoger zijn uitgekomen dan in dezelfde periode in 2016. Dit is de analistenconsensus voorafgaand aan het cijferseizoen. Daarmee ligt de winstgroei volgens de analisten van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs op circa de helft van dat in het eerste kwartaal.Een verrassing is echter in de maak, volgens de marktvorsers. Dankzij de bovengemiddelde economische groei en onverwachte meevallers denkt Goldman Sachs dat de echte resultaten hoger zullen uitvallen dan de huidige analistentaxaties. De meevaller van 6 procent die in het eerste kwartaal werd behaald, zal echter niet worden geëvenaard, denken de analisten.Amazon.com stond op Wall Street in de belangstelling en het aandeel klom bijna twee procent. De internetmoloch houdt voor de derde keer zijn Prime Day, een koopjesdag dat als antwoord moet dienen op Black Friday, wanneer fysieke winkels kortingen aanbieden. Gedurende 30 uur worden duizenden producten sterk afgeprijsd voor alle bezoekers die beschikken over een Prime-abonnement. Meer dan 80 miljoen Amerikanen bezitten inmiddels zo'n kaart en zij besteden per persoon gemiddeld meer dan 1.300 dollar per jaar. Om alle pakjes te kunnen bezorgen maakte Amazon.com bekend een nieuw distributiecentrum in Orlando te bouwen, hetgeen circa vijftienduizend banen zou creëren.De augustus-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 0,17 dollar ofwel 0,4 procent hoger op 44,40 dollar en herstelde daarmee iets van de flinke verliezen van afgelopen week. De euro/dollar noteerde daarnaast vanochtend op 1,1385, ten opzichte van een stand van 1,1396 bij het sluiten van de Europese markten.In Azië vonden de aandelenbeurzen na een aarzelende start vanochtend overtuigend de weg omhoog. Koploper was de beurs in Hong Kong met 1,5 procent. De Japanse beurs steeg daarnaast een half procent.De macro-economische agenda is vandaag vrijwel leeg.BedrijfsnieuwsTalpa kreeg van de Autoriteit Consument & Markt toestemming om SBS Broadcasting over te nemen. Dit maakte de toezichthouder maandag bekend.Stern Groep zal onder de naam SternPoint twee nieuwe vestigingen openen voor schadeherstel en eenvoudige onderhoudswerkzaamheden.Slotstanden Wall StreetDe toonaangevende S&P 500 index steeg maandag 0,1 procent tot 2.427,43 punten, de Dow Jones index maakte een pas op de plaats op 21.408,52 punten en de Nasdaq schreef 0,4 procent bij op 6.176,39 punten.