Wall Street koerst op lichte winst

Dinsdag 11 juli 2017 21:48 Herstelt van dip na emails Trump jr.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen koersten dinsdag een half uur voor het sluiten van de markt af op een licht hoger slot, herstellend van eerdere verliezen nadat enkele politieke ontwikkelingen de nieuwsdag overheersten.De toonaangevende S&P 500 index noteerde 0,1 procent hoger op 2.429 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 21.421 punten en de Nasdaq klom 0,4 procent tot 6.200 punten.Aanvankelijk zakte de markt in nadat Donald Trump junior, de zoon van de Amerikaanse president, een reeks emails publiceerde over een bijeenkomst in juni 2016 waar zou worden gesproken over belastende informatie over Hillary Clinton als onderdeel van de steun van de Russische regering van de kandidatuur van Trump voor het presidentschap.De emails tussen Trump junior en de publicist Rob Goldstone laten zien dat de zoon van de president te horen kreeg dat de Russische regering informatie had die belastend was voor Clinton."Beleggers vermoeden misschien dat Trump junior zijn gesprekken met de Russische advocaat bekendmaakte en de emails publieeerde omdat het onderzoek van de FBI hem op de hielen zit daarover. De indruk was dat hij de onthulling voor wilde zijn", stelde Jack Ablin van BMO Private Bank.Na een negatieve reflex herstelden de aandelenmarkten zich echter grotendeels, geholpen door het bericht dat de Amerikaanse Senaat zijn zommerreces met twee weken uitstelt, zodat er meer tijd is om te werken aan belangrijke wetgeving zoals de ziekteverzekeringswet die het huidige Obamacare-stelsel moet vervangen.Deze wet moet volgens beleggers zijn goedgekeurd voordat de regering Trump kan gaan met andere belangrijke stappen in zijn beleid, waaronder belastingverlagingen voor bedrijven.Olie stond in het groen. Een augustus-future voor een vat ruwe olie noteerde dinsdag op de New York Mercantile Exchange 1,5 procent hoger op 45,05 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1465. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1410 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1400 op de borden.Er waren geen belangrijke economische cijfers dinsdag. Op woensdag zal Fed-voorzitter Yellen spreken in het Congres en zijn er cijfers over de Amerikaanse hypotheekaanvragen en de wekelijkse olievoorraden. Donderdag volgen de Amerikaanse steunaanvragen en producentenprijzen in juni, met meer verklaringen van Yellen, en vrijdag volgen diverse economische cijfers uit de VS, waaronder inflatiecijfers en detailhandelsverkopen.BedrijfsnieuwsBeleggers keken vooruit naar het begin van het kwartaalcijferseizoen. De grote banken JPMorgan Chase en Citigroup, die vrijdag met cijfers komen, sloten woensdag respectievelijk 0,5 procent en 1,0 procent lager.Frisdrankreus PepsiCo verloor 0,4 procent, ondanks meevallende winstcijfers.Internetwinkel Amazon verloor 0,1 procent. De invloedrijke winkel zorgt voor een wijziging van het winkelgedrag, waarbij de merknaam minder belangrijk wordt en de prijs belangrijker. Dit zou ongunstig zijn voor bedrijven als PepsiCo, Johnson & Johnson (-0,2 procent) en Mondelez, die het van hun sterke merken moeten hebben.Sterke stijgers waren Halcon Resources en Amicus Therapeutics.Amicus won meer dan 25 procent op het nieuws dat toezichthouder FDA de weg vrijmaakte voor een aanvraag voor marktgoedkeuring van een nieuw middel tegen de ziekte van Fabry.Halcon zag de koers met 50 procent stijgen nadat het bedrijf zijn bezittingen in het Williston-bassin verkocht voor 1,4 miljard dollar in contanten.