Beursblik: Matig kwartaal voor Amerikaanse banken voorzien

Dinsdag 11 juli 2017 22:13 Hoop op 'Trump Bump' vervliegt.(ABM FN-Dow Jones) Beleggers in aandelen van Amerikaanse banken konden onlangs juichen over de stresstests van de Federal Reserve, maar de tweedekwartaalcijfers kunnen tegenvallen. Dat blijkt uit commentaren van analisten kort voor de start van het cijferseizoen.Citigroup, JP Morgan Chase en Wells Fargo zullen hun cijfers vrijdag publiceren en zullen daarmee de lange reeks teleurstellende cijferseizoenen sinds de financiële crisis mogelijk voortzetten."We zien meer tegenvallers dan meevallers schreven analisten van Jefferies op 5 juli in een rapport. Analisten van JP Morgan schreven vorige week dat ze "gematigde winsten" verwachten bij de kwartaalcijfers.Bankenanalist Chris Walen denkt dat de aandelen terrein zullen verliezen. "Er is geen echte omzetgroei", aldus Walen. Daarbij is de ruimte om de winst op te krikken met kostenbesparingen langzamerhand opgebruikt.Veel beleggers beginnen eindelijk in te zien dat de gehoopte "reflatie-hausse" er niet gaat komen, zei Whalen. "De Trump Bump is dood."Beleggers hoopten dat de Amerikaanse economie zou worden versterkt door structurele hervormingen, waaronder belastinghervormingen, maar die hoop is vervlogen nu de regering Trump weinig vorderingen boekt op dit vlak. Daarmee is ook de glans van bankenaandelen wat afgenomen, volgens analisten van UBS.Volgens Whalen zal er bij de zakenbanken mogelijk wat meer handel zijn in vastrentende waarden, maar daar staat tegenover dat het kwartaal vrij droog was voor wat betreft aandelenemissies. De fees van de zakenbanken zullen daardoor "vlakkig" zijn, vergeleken met een jaar eerder, denkt de analist.