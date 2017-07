EU kan Amerikaanse zakenbanken wegjagen uit Londen - media

Dinsdag 11 juli 2017 23:45 Topman JP Morgan houdt opties open in Parijs.(ABM FN-Dow Jones) JP Morgan-topman Jamie Dimon denkt dat Amerikaanse banken kunnen worden gedwongen om van Londen naar een EU-land te verhuizen, als de Europese Unie dat eist na Brexit. Dat meldde de Financial Times dinsdag.Op dit moment zou de Amerikaanse zakenbank niet meer dan enkele honderden banen vanuit Londen willen verhuizen naar het Europese basteland, maar na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, kan die EU dicteren dat er meer banen verhuizen, zei Dimon dinsdag ope een conferentie van bankiers en politici in Parijs.De organisator, Paris Europlace, verwacht dat er 10.000 banen van Londen naar Parijs zullen gaan door Brexit. De nieuwe Franse president Emmanuel Macron zet stevig in op het aantrekken van bankiers uit Londen, in een poging om Parijs het grote financiële centrum van Europa te maken, in plaats van Londen.Dimon zei dat JP Morgan voor zijn juridische afdeling Frankfurt heeft gekozen als EU-basis, maar dat andere banen van de bank over de hele EU verspreid kunnen worden. De Amerikaanse bank heeft volgens Dimon nog niet besloten of er ook medewerkers naar Parijs, Nederland, Madrid of elders in de EU zullen gaan, meldde de Britse zakenkrant.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 11, 2017 17:45 ET (21:45 GMT)