Licht hogere opening Damrak voorzien

Woensdag 12 juli 2017 08:35 Markt wacht op speech Janet Yellen.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vermoedelijk een licht hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,2 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,2 procent in het rood op 510,99 punten.Volgens marktanalist Ron van der Does van IG Markets zijn beleggers vooral in afwachting van de toelichting van voorzitter Janet Yellen van de Federal Reserve op de economie tijdens haar tweedaagse getuigenis in Capitol Hill. "Het is mogelijk dat de voorzitter zich uitlaat over de timing van een nieuwe renteverhoging en het afbouwen van de 4,5 biljoen dollar wegende balans van de Fed", aldus Van der Does.Op macro-economisch vlak staan de cijfers over industriële productie uit de Eurozone op de agenda. Vanuit de VS verschijnt het Beige Book, die volgens de marktvorser samen met de woorden van Yellen de belangrijkste indicaties over de Amerikaanse economie weergeven.Wall Street sloot dinsdag vlak, waarbij enkele politieke ontwikkelingen de nieuwsstroom overheersten. De markt verwerkte een reeks e-mails van Donald Trump junior over een bijeenkomst in juni 2016. Daarin zou duidelijk zijn geworden dat de Trump-campagne oren had voor Russische hulp in de verkiezingsstrijd tegen Hillary Clinton. Na een negatieve reactie op de berichtgeving herstelden de aandelenmarkten zich echter grotendeels, geholpen door het bericht dat de Amerikaanse Senaat zijn zomerreces met twee weken uitstelt, zodat er meer tijd is om te werken aan belangrijke wetgeving zoals de zorgverzekeringswet die het huidige Obamacare-stelsel moet vervangen.De Aziatische beurzen noteerden vanochtend op verlies, na een sterke start van de week. De Japanse Nikkei 225 daalde 0,5 procent tot 20.092,26 punten en de Chinese Shanghai Composite verloor 0,3 procent tot 3.194,23 punten. Vooral in Japan en Australië werd hinder ondervonden van een duurdere munt. De e-mails van Trump junior maakte ook in Azië beleggers zeer voorzichtig, aldus Van der Does.Olie noteerde woensdag in het groen. Een augustus-future West Texas Intermediate steeg 1,8 procent tot 45,86 dollar, terwijl een september-future Brent 1,6 procent hoger bewoog op 48,26 dollar. Vanmiddag wordt het maandelijkse OPEC-rapport verwacht, terwijl later de wekelijkse olievoorraden in de Verenigde Staten op de rol staan.De euro/dollar noteerde op 1,1480. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1462 en bij het slot in Amsterdam stond er een stand van 1,1431 op de borden. De euro zat dinsdag volgens Van der Does in de lift, nadat de Duitse bondskanselier Angela Merkel verkondigde dat de Eurozone meer verenigd is dan ooit en dat het ECB beleid niet op het niveau is waar zij dat graag zou willen zien.BedrijfsnieuwsRoyal Dutch Shell oefende de optie uit om de FPSO Turritella van onder meer SBM Offshore te kopen voor een bedrag van 1 miljard dollar. De FPSO, die momenteel wordt ingezet op het Stones project van Shell in de Golf van Mexico, is eigendom van een joint venture waarin SBM Offshore een belang van 55 procent heeft, Mitsubishi Corporation 30 procent en Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 15 procent.AkzoNobel heeft een ontmoeting woensdag met de activistische aandeelhouder Elliott Advisors afgezegd. Dit liet het chemiebedrijf dinsdag aan ABM Financial News weten. "De agressieve zet van Elliott om een rechtszaak tegen AkzoNobel aan te spannen, heeft geleid tot de juridische situatie waarin het onmogelijk is geworden voor AkzoNobel om hen te ontmoeten voordat de zitting plaatsvindt. Dit soort aandeelhoudersactivisme staat in de weg van een open en constructieve dialoog", zei directiewoordvoerster Diana Abrahams. AkzoNobel zou woensdag Elliott ontvangen voor een gesprek met als doel "om tot elkaar te komen". Elliott Advisors wilde tegenover ABM Financial News geen commentaar geven.Deutsche Bank verlaagde in aanloop naar de kwartaalcijfers het koersdoel voor Ahold Delhaize van 23,50 naar 19,50 euro. Het Houden advies werd gehandhaafd.Ordina wil de kostenbasis structureel met 5 miljoen euro per jaar verlagen door overheadkosten terug te dringen. Dit maakte de dienstverlener aan de ICT sector dinsdag nabeurs bekend. Uit voorlopige cijfers bleek dat de winst van het bedrijf onder druk staat. Het bedrijfsresultaat (EBITDA) daalde op jaarbasis van 3,7 miljoen naar 2,7 miljoen euro, bij een omzetkrimp van 87,9 miljoen naar 84,7 miljoen euro.VEON besloot om uit de Euroset joint venture met MegaFon, een Russische aanbieder van geïntegreerde digitale diensten, te stappen. Euroset is volgens VEON het grootste mobiele elektronica retailnetwerk van Rusland en is in bezit van PJSC VimpelCom, de Russische divisie van VEON, en MegaFon. MegaFon zal het belang van 50 procent in Euroset overnemen van VEON, waarbij geen financiële details werden verstrekt.Twee minderheidsaandeelhouders van het Belgische Sucraf, een deelneming van Value8, dreigen met een gang naar de rechtbank vanwege een ongelijke behandeling bij de verkoop van een flinke partij effecten die niet werden aangeboden voor dematerialisatie. De twee beleggers, die naar eigen zeggen bij deze actie zijn gedupeerd, willen dat beursbedrijf Euronext of toezichthouder FMSA de kwestie onderzoek, waarna mogelijk gerechtelijke stappen volgen. In december 2015 bleek dat een groot deel bij de verkoop terecht is gekomen bij Jacobus Pieter Visser, juist een belangrijke aandeelhouder van investeringsvehikel Value8, dat onder leiding staat van Peter Paul de Vries.Verder verkocht Ballast Nedam het belang in Concrete Valley aan het management van de onderneming. Financiële details werden niet bekendgemaakt.Slotstanden Wall StreetDe toonaangevende S&P 500 index eindigde dinsdag 0,1 procent lager op 2.425,53 punten, de Dow Jones index sloot nagenoeg vlak op 21.409,07 punten en de Nasdaq klom 0,3 procent tot 6.193,30 punten.