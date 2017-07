Wall Street beweegt richting hogere opening

Woensdag 12 juli 2017 15:07 Markt in afwachting van getuigenis Janet Yellen.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen woensdag af op een hogere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,1 procent in het groen.De handelsdag staat vooral in het teken van de getuigenis van voorzitter Janet Yellen van de Federal Reserve voor het Huis van Afgevaardigden over het monetair beleid van de Amerikaans centrale bank. Een dag later verschijnt de centrale bankier voor de Amerikaans Senaat. Marktanalist David Madden van CMC Markets voorziet in aanloop naar de speech van de voorzitter van de Federal Reserve een hogere opening. De markt kijkt volgens hem tijdens de speech met name naar signalen over de volgende stap van de centrale bank.Volgens strateeg Jim Reid van Deutsche Bank is het de vraag of Yellen haar recente 'hawkish' toon nog sterker zal laten klinken, of dat ze een wat gematigder toon aanslaat. Deutsche Bank verwacht dat zij haar plannen om dit jaar te beginnen met het normaliseren van de balans, evenals de plannen tegen het einde van het jaar opnieuw de rente te verhogen, zal herhalen.De markt kijkt tevens uit naar het rentebesluit van de Bank of Canada, waarbij wordt gerekend op een renteverhoging van 0,5 procent naar 0,75 procent. Het zou de eerste verhoging zijn van de centrale bank sinds 2010.Op macro-economisch werd voorbeurs bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten vorige week is gedaald met 7,4 procent.Later op de dag verschijnen nog de wekelijkse olievoorraden en het Beige Book.In Europa was sprake van een positief sentiment, met een [WINST/VERLIES] van XXX procent voor de breed samengestelde STOXX Europe 600 index. Naast de speech van Yellen ging de uitdacht uit naar Britse werkgelegenheidsdata en Europese industriële productiecijfers. De Britse werkloosheid is in de periode maart tot en met mei gedaald tot 4,5 procent, het laagste percentage sinds 1975. De industriële productie in de eurozone is in mei op zowel maand- als jaarbasis gestegen met respectievelijk 1,3 procent en 4,0 procent.De Aziatische beurzen sloten vanochtend in het rood. De Japanse Nikkei 225 daalde 0,5 procent tot 20.098,38 punten en de Chinese Shanghai Composite verloor 0,2 procent op 3.197,54 punten.Olie noteerde woensdag in het groen. Een augustus-future West Texas Intermediate steeg 1,4 procent tot 45,67 dollar, terwijl een september-future Brent 1,2 procent duurder werd op 48,08 dollar.Een duw in de rug vanochtend voor de olieprijs was dat de Amerikaanse Energy Information Administration een iets lagere output voor volgend jaar voorziet. In 12018 rekent EIA op een Amerikaanse productie van 9,9 miljoen vaten ruwe olie per dag, een neerwaartse bijstelling van 1 procent.Oliekartel OPEC meldde in zijn maandelijkse olierapport juist dat de vraag naar olie geproduceerd door het oliekartel in 2018 lager zal liggen dan de productie. Voor volgend jaar verwacht OPEC dat de vraag naar olie geproduceerd door kartelleden op 32,2 miljoen vaten per dag zal liggen, 0,1 miljoen vaten minder dan de vraag in 2017. In juni werden er nog 32,6 miljoen vaten olie opgepompt door de kartelleden, een stijging van bijna 0,4 miljoen vaten, aldus bronnen die OPEC aanhaalde.De euro/dollar noteerde op 1,1458. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1463 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1466 op de borden.BedrijfsnieuwsApple noteerde in de elektronische handel voorbeurs 0,3 procent hoger, nadat Fast Company meldde dat de techgigant 24/7 werkt aan het herstellen van softwarebugs in zijn nieuwe iPhone.Snap noteerde 0,7 procent hoger, nadat het aandeel dinsdag bijna 9 procent verloor, waarmee het aandeel voor het eerst sinds de beursgang onder zijn IPO-prijs noteerde.De energiesector zat in de lift, vanwege de hogere olieprijs. Chesapeake Energy won 2,1 procent, Exxon Mobil steeg 0,5 procent en Chevron noteerde 0,5 procent hoger.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500 index sloot dinsdag 0,1 procent lager op 2.425,53 punten. De Dow Jones index eindigde vlak op 21.409,07 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,3 procent tot 6.193,30 punten.