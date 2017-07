Damrak eindigt in het groen

Woensdag 12 juli 2017 18:08 Yellen zet koersen hoger.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag in het groen gesloten. De AEX index steeg 1,1 procent tot 516,59 punten, terwijl de AMX een winst van 0,7 procent liet optekenen en de AScX vlak sloot.Het draaide vandaag vooral om Janet Yellen, de voorzitter van de Federal Reserve, en haar getuigenis voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De toon die Yellen aansloeg was redelijk 'dovish'. Zij zei dat de rente "niet zo veel" hoeft te stijgen om lijn te komen met de huidige omstandigheden. Duidelijk werd uit de woorden van Yellen dat het toch vooral de inflatie is die de onzekere factor is voor de centrale bank. De ontwikkeling van het consumentenprijspeil zal de komende maanden dan ook "nauwlettend" worden gevolgd door de Fed.De gematigde toon van Yellens speech was positief voor aandelen. "Na half drie zien we de koersen hard oplopen", zei Roy van Santen van Lynx verwijzend naar de speech die toen al werd vrijgegeven. "Hierbij viel met name de uitspraak over de rente op de langere termijn op bij beleggers", volgens Van Santen.De komende jaren zal de beleidsrente gradueel worden verhoogd, aldus economen van KBC. Toch zal dat niet gebeuren tot de niveaus die in eerdere cycli werden gezien. "De neutrale rente voor het Fed-beleid ligt wel aanzienlijk lager dan in het verleden", aldus KBC, die er op rekent dat er dit jaar nog een renteverhoging volgt.Yellen zei ook dat het verkleinen van de balans van de Fed "relatief snel" kan beginnen. De exacte timing was niet zo belangrijk volgens de centraal bankier, die ook aangaf haar termijn als voorzitter uit te willen dienen. Geruchten deden vandaag de ronde over een eventuele opvolger van Yellen.Het euro/dollar valutapaar noteerde rond het slot in Amsterdam op 1,1411. Bij opening van het Damrak stond de koers nog op 1,1456.Olieprijzen stegen flink. De augustus future voor West Texas Intermediate steeg 0,9 procent en Brent olie werd 0,4 procent duurder. Kort voor het sluiten van de Europese aandelenhandel bleken de Amerikaanse olievoorraden stevig gedaald.Ook een duw in de rug vanochtend was dat de Amerikaanse Energy Information Administration een iets lagere output voor volgend jaar voorziet. In 12018 rekent EIA op een Amerikaanse productie van 9,9 miljoen vaten ruwe olie per dag, een neerwaartse bijstelling van 1 procent.Oliekartel OPEC meldde in zijn maandelijkse olierapport juist dat de vraag naar olie geproduceerd door het oliekartel in 2018 lager zal liggen dan de productie. Voor volgend jaar verwacht OPEC dat de vraag naar olie geproduceerd door kartelleden op 32,2 miljoen vaten per dag zal liggen, 0,1 miljoen vaten minder dan de vraag in 2017. In juni werden er nog 32,6 miljoen vaten olie opgepompt door de kartelleden, een stijging van bijna 0,4 miljoen vaten, aldus bronnen die OPEC aanhaalde.Stijgers en dalers.In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 23 van 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Boskalis met een winst van 2,7 procent. ASML won 2,0 procent en Galapagos steeg 1,8 procent.Een dag eerder werd nabeurs bekend dat Shell de FPSO Turritella koopt van een joint venture waarin SBM een belang van 55 procent heeft. De transactie wordt naar verwachting begin 2018 afgerond, zodat er voldoende tijd is voor een ordentelijke overdracht. SBM Offshore zal de opbrengst die het ontvangt gebruiken voor het aflossen van schulden. Shell steeg 1,7 procent.Shell heeft ook een akkoord bereikt over de verkoop van zijn Ierse Upstream activiteiten voor een bedrag van maximaal 1,23 miljard dollar aan CPP Investment Board Europe, onderdeel van Canada Pension Plan Investment Board. De transactie omvat een intiële vergoeding van 947 miljoen dollar en extra betalingen van maximaal 285 miljoen dollar tussen 2018 en 2025. Deze betalingen zijn afhankelijk van de ontwikkeling van de gasprijs en de productie.Deutsche Bank verlaagde in aanloop naar de kwartaalcijfers het koersdoel voor Ahold Delhaize van 23,50 naar 19,50 euro. Het Houden advies werd wel gehandhaafd. Analist Niamh McSherry merkte op dat voor het Belgisch-Nederlandse concern steeds meer winstdruk dreigt in de Verenigde Staten als gevolg van de overname van Whole Foods door Amazon. Ahold steeg 1,8 procent.Aegon was de enige daler in de AEX en sloot 0,9 procent in het rood. Ook de overige financals bleven achter op de brede markt. Een terughoudende Fed, financials profiteren van een hogere rente, was hier vermoedelijk debet aan.De Midkap werd geleid door OCI dat 3,6 procent steeg. Arcadis sloot 2,2 procent in het groen en Intertrust 2,1 procent.Flow Traders kreeg te maken met twee koersdoelverlagingen. Van de externe groeidrijvers die analist Michael Roeg van Degroof Petercam in oktober 2016 voor Flow Traders voorzag, hebben de meeste zich conform verwachting ontwikkelt. "Met uitzondering van de volatiliteit", die volgens de marktvorser op een dieptepunt zit. Reden om het koersdoel te verlagen naar 34,00 euro. Ook UBS maakt zich zorgen over de volatiliteit en verlaagde het koersdoel naar 32,50 euro. Het aandeel Flow Traders verloor 0,6 procent.PostNL was de grootste daler van de middelgrote fondsen met 1,0 procent.Onder de kleinere fondsen ging de aandacht onder meer uit naar Ordina. De ICT-dienstverlener zei dinsdag na het slot in Amsterdam de kosten structureel met 5 miljoen euro te willen verlagen. Ordina maakte ook voorlopige cijfers bekend die lager waren dan in dezelfde periode een jaar terug. Analist Marc Zwartsenburg van ING was verrast door de aankondiging, maar begreep wel dat het bedrijf maatregelen neemt. Zwartsenburg stelde dat het bericht van Ordina leest als een winstwaarschuwing, maar dat de winstdruk vooral toe te schrijven valt aan de provisies die zijn genomen voor verdere herstructurering en het stroomlijnen van de organisatie. Analist Johan van den Hooven van NIBC verlaagde zijn koersdoel met 10 cent naar 1,55 euro in reactie op het nieuws. Zowel ING als NIBC heeft een Houden advies op het aandeel. De koers van Ordina daalde 3,4 procent.Tussenstanden Wall StreetRond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerden de Amerikaanse beurzen ook hoger, waarbij de S&P 500 0,7 procent steeg.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 12, 2017 12:08 ET (16:08 GMT)