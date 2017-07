Tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten volgens Beige Book

Woensdag 12 juli 2017 20:52 Fed ziet weinig tekenen van stijgende lonen.(ABM FN-Dow Jones) Amerika heeft te kampen met een tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten waardoor er niet genoeg mensen worden aangenomen. Dit bleek woensdag uit het Beige Book van de Federal Reserve.Het rapport zei ook dat de economische groei van eind mei tot en met juni "licht tot gematigd" was. Dat is een iets minder positieve kwalificatie dan in het vorige Beige Book werd gegeven.Volgens de Fed is er zeer veel krapte op de Amerikaanse arbeidsmarkt, met een werkloosheid die met 4,4 procent op het laagste niveau van de afgelopen zestien jaar staat. "De werkgelegenheid werd tegengehouden door een lage beschikbaarheid van arbeidskrachten", viel te lezen.Veel Amerikaanse ondernemingen kunnen niet genoeg geschikte werknemers vinden om hun vacatures te vullen. De vacatures stegen in april naar het op één na hoogste niveau ooit. Er komen genoeg banen bij, in juni nog 222.000, maar het aannemen van nieuwe werknemers is scherp gedaald sinds een piek werd bereikt in 2014.Alhoewel bedrijven meer salaris bieden om gespecialiseerde werknemers binnen te halen, ziet de Fed geen breed gedragen loongroei. De reden hiervoor is dat de ondernemingen hun kosten niet kunnen doorberekenen aan prijs bewuste consumenten. "Lonen groeiden met een bescheiden tot gematigd tempo", zei het Beige Book.