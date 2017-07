Wall Street sluit met winst

Woensdag 12 juli 2017 22:23 Getuigenis Yellen dovish.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten, na de 'dovish' getuigenis van Federal Reserve voorzitter Janet Yellen.De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,7 procent tot 2.443,25 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 21.532,14 punten en de Nasdaq sloot 1,1 procent op 6.261,17 punten.Yellen zei dat de Fed de rente geleidelijk zal verhogen, maar dat "de federal-funds rente niet zo heel veel verder zou hoeven stijgen om een neutraal beleid te bereiken." Dit werd als dovish beschouwd en was daarom reden voor de koersen in Amerika en Europa om omhoog te gaan.Ten aanzien van de enorme balans van de Fed, zei Yellen dat naar verwachting nog dit jaar een begin zal worden gemaakt met het verkleinen hiervan. Overigens herhaalde Yellen ook dat het monetaire beleid van de Fed niet in steen gebeiteld is. Nieuwe macro-economische data kunnen voor aanpassingen in het beleid zorgen."Het leek erop alsof Yellen het recente 'hawkish' sentiment een beetje wilde matigen", zei marktanalist Karyn Cavanaugh van Voya Financial. "Ze is weer terug naar het bestuderen van de inflatie. De markt was wat ongerust geworden, maar we zagen weer dezelfde dovish Yellen."Olie noteerde in het groen. Uit het wekelijkse olierapport kwam een daling naar voren, voor de tweede week op rij. Een augustus-future West Texas Intermediate steeg 0,9 procent tot 45,44 dollar, terwijl een september-future Brent 0,4 procent duurder werd op 47,70 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1419. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1414 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1461 op de borden.De Federal Reserve maakte ook het Beige Book bekend. Hieruit bleek dat Amerika te kampen heeft met een tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten waardoor er niet genoeg mensen worden aangenomen. Het rapport zei ook dat de economische groei van eind mei tot en met juni "licht tot gematigd" was. Dat is een iets minder positieve kwalificatie dan in het vorige Beige Book werd gegeven.BedrijfsnieuwsPayPal steeg 3,3 procent nadat het bedrijf aankondigde te gaan samenwerken met Apple. De samenwerking houdt in dat consumenten PayPal kunnen gebruiken om voor Apple's producten uit de App Store, Apple Music, iTunes en iBooks te betalen.American Airlines heeft in juni in stoelmijlen gemeten een recordmaand achter de rug en verwacht ook het tweede kwartaal flinke groei van de omzet per beschikbare kilometer. American Airlines verwacht voor het tweede kwartaal een groei van de omzet per gevlogen stoelmijl op jaarbasis van 5 tot 6 procent, waar eerder werd uitgegaan van 3,5 tot 5,5 procent. Deze verhoging van de outlook hangt samen met verbeterde gemiddelde opbrengsten op het passagiersvervoer. De koers van American Airlines steeg 4,2 procent.Berkshire Hathaway zet spoed achter pogingen om goedkeuring te krijgen van toezichthouders in Texas voor de overname van Oncor. Hiermee wil het beleggingsvehikel van Warren Buffett hedgefonds Elliott Management voor zijn, dat ook interesse heeft in het energiebedrijf. In plaats van de review periode van 180 dagen gaat Berkshire proberen om een fiat te krijgen in 60 tot 90 dagen, zei een advocaat van Energy Future Holdings, dat 80 procent van Oncor in bezit heeft woensdag. De koers van Berkshire steeg 0,2 procent.Apple gaat al zijn data uit de cloud voor zijn Chinese klanten opslaan bij een bedrijf dat in handen is van de Chinese staat. Dit betekent dat het technologiebedrijf de controle over deze data deels uit handen geeft. Apple neemt de maatregel om aan nieuwe veiligheidsregels te voldoen. De koers van het aandeel Apple steeg 0,1 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 12, 2017 16:23 ET (20:23 GMT)