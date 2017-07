WDP bouwt voor Estee Lauder

Donderdag 13 juli 2017 07:07 Cosmeticagigant huurt voor 15 jaar.(ABM FN-Dow Jones) WDP en Thys Bouwprojecten bouwen een nieuwbouwmagazijn voor Estée Lauder in Westerlo. Dit maakte WDP donderdag voorbeurs bekend.Het betreft een magazijn met een vloeroppervlakte van 30.000 vierkante meter. Daarbij is er nog ruimte voor uitbreiding in de toekomst.Oplevering wordt voorzien in de loop van het eerste kwartaal van 2018. Estée Lauder huurt het magazijn voor een periode van 15 jaar.WDP voorziet een investeringsbudget voor deze locatie van ongeveer 25 miljoen euro.