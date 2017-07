Wall Street richting hogere start

Donderdag 13 juli 2017 15:10 Yellen weer in beeld.(ABM FN-Dow Jones) Wall Street zal donderdag vermoedelijk hoger van start gaan. De S&P 500 future noteerde ruim een half uur voor de openingsbel in New York ongeveer 0,1 procent hoger.Vandaag is de tweede dag van de getuigenis van voorzitter Janet Yellen van de Federal Reserve, dit keer voor het Senate Banking Committee. Woensdag sprak Yellen voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en haar speech werd als dovisch geïnterpreteerd en leidde tot stijgende aandelenkoersen en een verzwakking van de dollar.Gezien de bewegingen gisteren verwacht marktanalist James Hughes van GKFX Financial Services dat Yellen vandaag niet voor veel vuurwerk zal zorgen.Het Internationaal Energie Agentschap bracht een rapport uit waarin de organisatie zei dat de wereldwijde vraag naar olie dit jaar hoger zal uitkomen dan voorzien. Maar de organisatie zei ook dat oliekartel OPEC meer heeft geproduceerd in juni, net als de olieproducerende landen die niet tot OPEC behoren. Hierop daalden de olieprijzen licht.Een euro kostte vanmiddag 1,1417 dollar. Rond het slot in New York op woensdagavond bedroeg de wisselkoers 1,1418.Het aantal steunaanvragen bleek in de afgelopen week te zijn gedaald met 3.000. De producentenprijzen, een indicator voor de inflatie, namen in juni licht toe met 0,1 procent. De voedingsprijzen stegen met 0,6 procent, vooral omdat de inkoop van vlees duurder werd. De energieprijzen daalden daarentegen met 0,5 procent.De Aziatische aandelenmarkten gingen grotendeels omhoog. De Shanghai Composite steeg 0,6 procent, maar de Japanse Nikkei index eindigde onveranderd.Ook in Europa bleef het sentiment positief. De Stoxx600 noteerde 0,4 procent in het groen.BedrijfsnieuwsVliegmaatschappij Delta heeft hogere resultaten behaald in het tweede kwartaal. "Het afgelopen kwartaal is één van de beste uit de geschiedenis van Delta, omdat onze mensen uitstekende financiële, operationele en klanttevredenheid resultaten hebben geleverd", zei topman Ed Bastian. Delta verwacht dat de omzet gerekend naar passagiers per kilometer in het tweede kwartaal met 2,5 tot 4,5 procent zal toenemen en gedurende de rest van het jaar positief zal blijven. Het aandeel Delta daalde echter wel ruim 1 procent in de elektronische handel voorbeurs, aangezien de winstgevendheid lager uitkwam dan verwacht.Target Corporation stelde de eerder afgegeven verwachtingen voor het afgelopen kwartaal opwaarts bij. De Amerikaanse winkel- en e-commerce gigant voorziet nu een matige stijging van de vergelijkbare omzet en een winst per aandeel die boven de eerder verwachte bandbreedte van 0,95 tot 1,15 dollar uitkomt. Bij de cijfers over het eerste kwartaal zei Target nog te mikken op een lage enkelcijferige omzetkrimp. Het aandeel lijkt 6 procent hoger te gaan openen.Vrijdag komt het cijferseizoen in Amerika meer op stoom, met de kwartaalresultaten van enkele grote Amerikaanse banken.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,7 procent tot 2.443,25 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 21.532,14 punten en de Nasdaq sloot 1,1 procent op 6.261,17 punten.