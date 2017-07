Damrak sluit hoger

Donderdag 13 juli 2017 18:06 Yellen beheerst nog steeds sentiment.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn donderdag wederom met winst gesloten. De AEX index steeg 0,5 procent tot 519,11 punten, terwijl de AMX een winst van 0,7 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,2 procent.Beleggers putten nog steeds moed uit de 'dovish' verklaring van Federal Reserve Janet Yellen een dag eerder voor het Amerikaanse huis van afgevaardigden. Daaruit bleek dat de Fed niet al te veel haast heeft om de rente te verhogen. Vandaag hield Yellen een getuigenis voor het Senate Banking Committee. Hieruit volgden echter geen uitspraken die de koersen weer in beweging zetten.De financiële markten zijn nu vooral in afwachting van het cijferseizoen, dat met name volgende week van start gaat, hoewel enkele grote Amerikaanse banken morgen al de boeken opengooien.Olie noteerde in het groen. Een augustus-future West Texas Intermediate steeg 1,5 procent tot 46,19 dollar, terwijl een september-future Brent 1,5 procent hoger bewoog op 48,45 dollar.Het Internationaal Energie Agentschap bracht een rapport uit waarin de organisatie zei dat de wereldwijde vraag naar olie dit jaar hoger zal uitkomen dan voorzien. Maar het agentschap zei ook dat oliekartel OPEC meer heeft geproduceerd in juni, net als de olieproducerende landen die niet bij het kartel zijn aangesloten.De euro/dollar noteerde op 1,1389. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1400 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1418 op de borden.Op macro-economische vlak werden definitieve inflatiecijfers in Frankrijk en Spanje in juni bekend gemaakt. Zowel de Franse als de Spaanse consumentenprijzen stegen minder hard. Verder werd bekend dat de Duitse inflatie in juni conform verwachting is uitgekomen op 1,6 procent op jaarbasis, iets meer dan de 1,5 procent in mei.In Amerika kwam naar buiten dat het aantal steunaanvragen in de afgelopen week was gedaald met 3.000. De producentenprijzen, een indicator voor de inflatie, namen in juni licht toe met 0,1 procent. De voedingsprijzen stegen met 0,6 procent, vooral omdat de inkoop van vlees duurder werd. De energieprijzen daalden daarentegen met 0,5 procent.Stijgers en dalersIn de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 18 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door ArcelorMittal met een winst van 2,3 procent. Deutsche Bank zette ArcelorMittal op de kooplijst. De marktvorsers denken dat de consensus voor de winstgevendheid voor volgend jaar te laag is, als de ijzerertsprijzen herstellen en er een opleving van de Braziliaanse markt komt. Voor 2019 voorziet Deutsche Bank dat de kasstroom van ArcelorMittal zal aansterken, waarmee de schuldpositie van de staalreus kan worden teruggedrongen.Boskalis steeg 1,7 procent. De maritieme dienstverlener ontving in een joint venture met Van Oord een intentieverklaring voor het uitvoeren van steenstortwerkzaamheden voor het project Nord Stream 2 voor een totaalbedrag van circa 250 miljoen euro.TSMC heeft zich volgens een rapport van Berenberg erg positief uitgelaten over de EUV technologie van ASML. De afgelopen maanden behaalde TSMC met EUV "goede vooruitgang", aldus analiste Tammy Qiu. De plannen van de fabrikant met EUV bij 7 nanometer waren daarbij positiever dan waarop de markt rekende, zo voegde de analist toe. ASML kreeg er een half procent bij.Altice is van plan om een eigen bank in het leven te roepen en heeft reeds een licentie aangevraagd om dit te mogen doen. Dit meldde de Franse krant Le Parisien donderdag op basis van eigen informatie. De koers van het kabelbedrijf, dat tientallen miljarden aan schulden heeft, daalde 0,7 procent.AkzoNobel verloor 0,1 procent. Sectorgenoot Tikkurila stelde zijn verwachtingen voor de omzet en het operationeel resultaat voor 2017 neerwaarts bij. Tikkurila meldde daarbij dat de slechter dan verwachte resultaten te wijten zijn aan de slechte weersomstandigheden, gestegen grondstofprijzen en interne complicaties bij de implementatie van een nieuw inkoopsysteem.De grootste daler was Galapagos met een koersverlies van 1,5 procent.De Midkap werd aangevoerd door BAM Groep met een winst van 3,6 procent. BAM meldde een opdracht om 125 woningen te bouwen in Purmerend. Het bouwbedrijf gaf geen financiele details.Credit Suisse verlaagde het koersdoel voor Aperam van 59,00 naar 52,00 euro, maar met een onveranderd Outperform advies. De markt zal bij de komende kwartaalcijfers volgens Credit Suisse echter vooral kijken naar de outlook die de fabrikant van roestvast staal afgeeft. Voor dit jaar handhaafde de bank de taxaties voor Aperam, maar voor 2018 en 2019 gingen de ramingen voor de EBITDA omlaag van 701 miljoen en 722 miljoen dollar naar 600 miljoen en 601 miljoen dollar. "Nog altijd erg sterke cijfers", aldus de analisten. Sectorgenoot Outokumpu drukte op de koersvorming van Aperam, na donderdagmiddag met een winstwaarschuwing te komen. Aperam daalde 0,7 procent.Wessanen gaf het meest prijs, 3,8 procent, nadat ING besloot om de producent van biologische en natuurlijke voeding van de kooplijst af te halen. Reden voor de adviesverlaging is dat het aandeel het koersdoel van de bank, te weten 14,60 euro, vrijwel is genaderd. ING denkt niet dat het tweede kwartaal bij Wessanen net zo sterk was als de "verrassend goede" eerste drie maanden van dit jaar. Daarbij zal de omzet in de loop van het jaar wat onder druk komen doordat de producent van biologische en natuurlijke voeding in het eerste kwartaal minder spendeerde aan advertenties en promoties, voorziet de bank.Onder de kleinere fondsen gingen Beter Bed en Brunel aan kop met winsten van respectievelijk 2,9 en 2,3 procent. Beter Bed komt vrijdag voorbeurs met omzetcijfers.Nedap heeft 170 winkels van het Italiaanse Fiorella Rubino uitgerust met zijn iD Top Radio Frequency Identification (RFID)-overheadantenne. Het bedrijf gaf geen financiële details. De koers van Nedap sloot vlak.ICT Group verloor 1,7 procent.Tussenstanden Wall StreetRond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerden de Amerikaanse markten circa 0,1 procent in het groen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 13, 2017 12:06 ET (16:06 GMT)