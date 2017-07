Olieprijs hoger gesloten

Donderdag 13 juli 2017 21:03 Prijs vat olie herstelt van eerdere verliezen.(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is donderdag hoger gesloten, ondanks hernieuwde zorgen over een stijging van de mondiale olieproductie.Eerder op de dag noteerde de olieprijs nog lager.Het nieuws over een stijging van de wereldwijde productie overschaduwde het positieve Amerikaanse voorradenrapport van woensdag. Uit de data van de Amerikaanse Energy Information Administration bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten in de week eindigend op 7 juli zijn gedaald met circa 7,6 miljoen vaten tot 495,4 miljoen vaten, de sterkste daling op weekbasis sinds september.De benzinevoorraden liepen terug met circa 1,6 miljoen vaten tot een totaal van 235,7 miljoen vaten, terwijl de voorraden stookolie en andere distillaten met 3,1 miljoen vaten stegen tot 153,6 miljoen vaten. De capaciteitsbenutting van raffinaderijen steeg afgelopen week van 93,6 naar 94,5 procent.Tevens werd bekend dat de productie in de Verenigde Staten is gestegen tot bijna 9,4 miljoen vaten per dag, het hoogste niveau op weekbasis in twee jaar. Een stijging van de productie in Libië en Nigeria drukte tevens op het sentiment."De prijzen zullen waarschijnlijk aan de onderkant van de recente bandbreedte blijven, totdat de investeringen in de Amerikaanse oliesector en de productie dalen", aldus investeringsstrateeg Rob Haworth van U.S. Bancorp Wealth Management.OPEC meldde woensdag dat de vraag naar olie geproduceerd door het oliekartel in 2018 lager zal liggen dan de productie van de OPEC-lidstaten. Voor volgend jaar verwacht OPEC dat de vraag naar olie geproduceerd door kartelleden op 32,2 miljoen vaten per dag zal liggen, 0,1 miljoen vaten minder dan de vraag in 2017. Hierbij gaat het voor 2018 uit van een mondiale economische groei van 3,4 procent. Ook in de eerst helft van dit jaar lag de productie hoger dan deze vraag, constateerde OPEC."OPEC produceert al aanzienlijk meer ruwe olie dan in 2018 nodig zal zijn", zei Commerzbank.Het Internationaal Energie Agentschap meldde donderdag daarentegen dat de mondiale vraag naar olie dit jaar hoger uitkomt dan verwacht. IEA denkt dat de vraag naar olie dit jaar met 1,4 miljoen vaten stijgt naar 98,0 miljoen vaten olie per dag. Daarmee is het agentschap 0,1 miljoen vaten optimistischer dan in het rapport van juni.De augustus-future voor een vat ruwe olie sloot donderdag op de New York Mercantile Exchange 0,59 dollar hoger, ofwel 1,3 procent, op 46,08 dollar.Door: ABM Financial News.