Wall Street hoger gesloten

Donderdag 13 juli 2017 22:21 Amerikaanse beurs haalt steun uit milde commentaar Yellen.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger gesloten. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,2 procent tot 2.447,83 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 21.553,09 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 6.274,44 punten.De handelsdag stond volledig in het teken van de tweede dag van de getuigenis van Federal Reserve voorzitter Janet Yellen, deze keer voor de Amerikaanse Senaat. Een dag eerder verscheen Yellen voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Yellen herhaalde de plannen om de rentetarieven te verhogen en te beginnen met verlagen van de balans van de centrale bank dit jaar. Ze voegde er echter aan toe dat het verhogen van de rente geleidelijk zal plaatsvinden en dat de inflatie onder de doelstelling van de centrale bank ligt. "Hoewel de markt dit verwachtte signaleren de woorden van Yellen een lichte verschuiving in het rente-beleid", zei marktanalist Craig Erlam van Oanda. "Als gevolg van Yellen's getuigenis bewoog de dollar rond zijn laagste niveau in negen maanden, terwijl ook de bondyield lager bewoog", voegde hij toe. Yellen's getuigenis donderdag voor de Amerikaanse Senaat leverde geen nieuwe inzichten op."De risicobereidheid is terug, nadat Yellen suggereerde dat de rente langzamer zou kunnen stijgen dan eerder werd gedacht", aldus marktanalist Ipek Ozkardeskaya van London Capital Group."Sommig beleggers pakten hun winsten als gevolg van de sterke winsten in de vorige sessie, maar de markt was relatief rustig", voegde portefeuillebeheerder bij Kingsview Asset Management toe.Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal steunaanvragen in de afgelopen week is gedaald met 3.000. De producentenprijzen, een indicator voor de inflatie, namen in juni licht toe met 0,1 procent. De voedingsprijzen stegen met 0,6 procent, vooral omdat de inkoop van vlees duurder werd. De energieprijzen daalden daarentegen met 0,5 procent.De augustus-future voor een vat ruwe olie sloot donderdag op de New York Mercantile Exchange 0,59 dollar hoger, ofwel 1,3 procent, op 46,08 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1405. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1417 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1412 op de borden.Op macro-economisch vlak staan vrijdag een vijftal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen inflatie- en detailhandelsdata van juni, gevolgd door het Amerikaans consumentenvertrouwen, gemeten door de universiteit van Michigan, de industriële productie in juni en de Amerikaanse bedrijfsvoorraden in mei.BedrijfsnieuwsTarget steeg circa 4,5 procent, nadat de retailer meldde in het fiscale tweede kwartaal onverwacht een "bescheiden stijging" van de identieke omzet te voorzien.Nvidia daalde ruim 1,0 procent, nadat het aandeel woensdag op recordniveau sloot na een upgrade van SunTrust.Novartis verloor ongeveer 0,7 procent, ondanks het feit dat de Amerikaanse Food and Drug Administration woensdag laat unaniem goedkeuring gaf aan een medicijn van de farmaceut voor de behandeling van kanker.Delta Air Lines verloor circa 1,6 procent, na tegenvallende resultaten over het tweede kwartaal, hoewel de omzet steeg.Snap steeg ruim 3,0 procent, nadat Stifel Nicolaus het advies voor de moedermaatschappij van Snapchat verhoogde naar Kopen.Juwelier Tiffany & Co. won circa 1,7 procent, nadat het concern Alessandro Bogliolo aanwees als nieuwe CEO. Bogliolo treedt 2 oktober aan.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 13, 2017 16:21 ET (20:21 GMT)