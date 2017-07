Damrak sluit weer hoger

Vrijdag 14 juli 2017 18:25 Beurs sluit week positief gestemd af.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn vrijdag wederom met winst gesloten. De AEX index steeg 0,4 procent tot 521,07 punten, terwijl de AMX ook een winst van 0,4 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,3 procent.Daarbij deed de AEX met een winst het opvallend beter dan de andere grote beurzen in Europa."We gaan vandaag een prachtige week afsluiten met een winst van 2 procent voor de AEX en dat is een kwart van de 8 procent voor het hele jaar tot nu toe", zei marktanalist Ron van der Does van IG Nederland. "Signalen van centrale bankiers, waaronder Mario Draghi van de ECB, dat ze hun balansen gaan afbouwen doen de beurzen ook goed", voegde hij toe. "De rente blijft vooralsnog extreem laag en het gaat jaren duren voordat daar weer een stand van rond de 3 procent wordt behaald", meent de marktvorserOp macro-economisch gebied keken de financiële markten bijzonder uit naar een aantal Amerikaanse macro-economische cijfers. De Amerikaanse consumentenprijzen zijn in juni ongewijzigd gebleven ten opzichte van de voorgaande maand. In mei daalde het prijspeil nog met 0,1 procent, na een stijging in april van 0,2 procent. De kerninflatie, zonder de volatiele effecten van voedsel en energie, kwam in juni op maandbasis uit op 0,1 procent. Van der Does noemde het inflatiecijfer "iets tegenvallend maar niet dramatisch". Evenwel blijft het consumentenprijspeil hiermee onder de twee procent die de Fed nastreeft.De omzet van de Amerikaanse detailhandel daalde in juni. De detailhandelsverkopen namen in juni met 0,2 procent af. Op jaarbasis was er sprake van een toename van 2,8 procent. Er was voor juni juist gerekend op een stijging van de detailhandelsverkopen met 0,1 procent op maandbasis.Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in juli verder afgenomen, bleek uit een voorlopige meting van Thomson Reuters en de Universiteit van Michigan. De index voor het consumentenvertrouwen zakte van 95,1 eind juni naar 93,1 halverwege deze maand. In mei stond de index nog op 97,1. Volgens econoom Richard Curtin van Universiteit van Michigan suggereren de vertrouwensdata dat de hoop op een langdurige periode van een economische groei van 3 procent, die werd aangewakkerd door de uitverkiezing van Donald Trump als Amerikaans president, grotendeels verdwenen is.De productie in de Amerikaanse industrie lag in juni op maandbasis wel hoger. De productie steeg met 0,4 procent, na een toename van 0,1 procent in mei. Aanvankelijk werd er voor mei nog gerekend op een pas op de plaats.De Nederlandse detailhandel zette in mei 3,5 procent meer om ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Ook de export trok aan. Het volume van de goederenexport nam in mei met 3,3 procent toe vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. In april was nog sprake van een stijging op jaarbasis met 2,5 procent.Olie noteerde in de plus. Een augustus-future West Texas Intermediate steeg 0,6 procent tot 46,35 dollar, terwijl een september-future Brent 0,5 procent hoger noteerde op 48,67 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1456. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1405 op de borden en Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1407.Stijgers en dalersIn de AEX koersten 19 van de 25 fondsen in het groen, waarbij ArcelorMittal 1,06 procent steeg, nadat ING het aandeel op de kooplijst zette. Bovendien werd het koersdoel opwaarts bijgesteld van 25,50 naar 28,00 euro. Volgens de bankanalisten schat de markt de ontwikkelingen rondom ArcelorMittal niet op waarde. "Het fonds steeg na maanden van kwakkelen voor de grondstoffondsen de afgelopen weken als een komeet", zei analist Van der Does. Eerder deze week zette ook Deutsche Bank ArcelorMittal op de kooplijst.Altice was de sterkste stijger met een plus van 2,02 procent. De kabelaar neemt een belang van 94,7 procent in Media Capital SGPS. De overnameprooi wordt door Altice gewaardeerd op 440 miljoen euro.AkzoNobel steeg 1,3 procent. Vrijdag werd bekend dat het verf- en chemieconcern op 27 juli voor de kort geding rechter de degens mag kruisen met zijn activistische aandeelhouder Elliott over het gevoerde beleid van het bestuur inzake de mislukte overnamepoging door de Amerikaanse sectorgenoot PPG Industries. Elliott wil een aandeelhoudersvergadering afdwingen om te stemmen over het door Elliott en enkele andere grootaandeelhouders geëiste vertrek van Antony Burgmans, voorzitter van de raad van commissarissen van AkzoNobel. Volgens Van der Does geeft de koersontwikkeling van het fonds aan "dat beleggers er wel vertrouwen in hebben dat het bedrijf goed zelfstandig verder kan".Onder de hoofdfondsen moest DSM 0,3 procent aan beurswaarde prijsgeven, terwijl ook Vopak met een min van 0,2 procent niet in het groen kon komen.De grote dalers in de AEX waren echter de financials Aegon en ING met koersverliezen van respectievelijk 0,7 en 0,3 procent. Van der Does noemde dat "opvallend, gezien de goede kwartaalcijfers van Amerikaanse banken" op vrijdag. Ahold Delhaize zat daar met een verlies van 0,5 procent nog tussen.De Midkap werd aangevoerd door optiekconcern GrandVision met een winst van 2,4 procent.Air France-KLM was nummer 3 met een plus van 1,8 procent. De Frans-Nederlandse luchtvaartgroep presenteerde deze week goede vervoerscijfers over de maand juni, kreeg een koersdoelverhoging van UBS en kon een cao voor cabinepersoneel van Air France overeenkomen.Het volatiele OCI bleek in de AMX hekkensluiter met een verlies van net geen 2 procent.Wessanen verloor 0,3 procent, nadat het aandeel donderdag ook al en oorwassing kreeg na een adviesverlaging van ING.Verder ging de geruchtenmachine over wat Sligro Food Group met zijn kwakkelende Emté-supermarkten gaat doen vrijdag verder, met de CEO Van de Jan Linders keten, die bij BNR meldde interesse te hebben in een aantal winkels van Emté. Het aandeel Sligro verloor 0,4 procent.Onder de kleinere fondsen gingen Fagron en Takeaway.com aan aan kop met winsten van respectievelijk 5,8 en 1,7 procent.Beter Bed verloor in de AScX-index 2,9 procent, nadat de omzetcijfers van Beter Bed met weinig enthousiasme werden ontvangen. De beddenverkoper uit Uden behaalde in het tweede kwartaal een ruim 5 procent hogere omzet van 94,6 miljoen euro, vrijwel in lijn met de 95,0 miljoen euro die analisten geraadpleegd door ABM Financial News voorzagen. Vrijdagmiddag werd ook nog eens bekend dat CEO Ton Anbeek op 1 november het bedrijf verlaat en overstapt naar fietsenfabrikant Accell. Dit bericht zette het aandeel nog verder in het rood.Tussenstanden Wall StreetKort na het sluiten van de Europese beurzen staan de beurzen op Wall Street in het groen, met een plus van 0,2 procent voor de S&P 500 op 2.452,10. De Dow Jones index noteerde net geen 0,1 procent hoger en de Nasdaq won 0,4 procent.