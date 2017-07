ECB wil onderzoek starten naar aandeelhouders Deutsche Bank - media

Maandag 17 juli 2017 08:27 Chinees conglomeraat en koninklijke familie uit Qatar onder de loep.(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank wil een onderzoek starten naar de twee grootste aandeelhouders van Deutsche Bank om de betrouwbaarheid en financiële positie van de investeerders onder de loep te nemen. Dit schreef de Duitse krant Sueddeutsche Zeitung maandag op basis van bronnen.De Europese toezichthouders willen zowel het Chinese conglomeraat HNA Group als een koninklijke familie uit Qatar doorlichten. Beide partijen hebben een belang van iets minder dan 10 procent in Deutsche Bank.Onder de zogenoemde 'ownership control' procedures kijkt de Europese Centrale Bank onder meer of een investeerder betrouwbaar is, waar het investeringsgeld vandaan komt en of investeerders mogelijk betrokken zijn bij criminele activiteiten als witwassen. Normaal wordt een dergelijk onderzoek gestart bij investeerders die een belang van meer dan tien procent in een bedrijf hebben.Volgens de krant kan de ECB een uitzondering op de regel maken als deze concludeert dat partijen, ondanks een belang van minder dan 10 procent, een grote invloed uitoefenen op in dit geval de Duitse bank.Het aandeel Deutsche Bank sloot vrijdag 1,0 procent lager op 16,41 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 17, 2017 02:27 ET (06:27 GMT)