P&G in vizier van activistische aandeelhouder

Maandag 17 juli 2017 09:42 Nelson Peltz wil in bestuur van concurrent Unilever.(ABM FN-Dow Jones) De activistische aandeelhouder Nelson Peltz wil een plek krijgen in het bestuur van het Amerikaanse levensmiddelenconcern Procter & Gamble om zo hervormingen door te kunnen voeren. Dit schreef The Wall Street Journal maandag.P&G, een concurrent van Unilever, heeft te kampen met zwakkere resultaten. Aandeelhouder Trian wil nu via een stemming voor elkaar krijgen dat Peltz in het bestuur komt. Dit wordt volgens The Wall Street waarschijnlijk in oktober aan de aandeelhouders voorgelegd. Trian heeft een belang in P&G van circa 3,3 miljard dollar. De totale marktwaarde van het levensmiddelenconcern is ruwweg 222 miljard dollar.Beide partijen zijn reeds maanden met elkaar in gesprek, maar vorige week besloot P&G te weigeren om Peltz in het bestuur toe te laten. Wel beloofde de onderneming zijn aandeelhouder om kosten te gaan besparen en herstructureringen door te voeren.Eerder al werd P&G belaagd door een andere activistische aandeelhouder, Bill Ackman.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999(c) Copyright 2016 Dow Jones & Company, Inc. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.(END) Dow Jones NewswiresJuly 17, 2017 03:42 ET (07:42 GMT)